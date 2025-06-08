Торжество Пятидесятницы в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

8 июня, в завершающее Пасхальное время торжество Пятидесятницы, Преосвященный Владыка Иосиф Верт возглавил Святую Мессу и произнес проповедь в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. Своему Правящему епископу сослужил настоятель прихода кафедрального собора отец Кшиштоф Корольчук, SJ.

Молящиеся и слушающие проповедь верные смогли приобщиться к многообразным духовным аспектам переживаемого в этот день Церковью торжества. Святой Дух и сегодня сходит на учеников Иисуса Христа как почти две тысячи лет назад Он сходил на новорожденную Церковь в Иерусалиме. Огонь, как символ Святого Духа, указывает на свойства и действия Третьего Лица Пресвятой Троицы: Он – Начало всепроникающей любви и очищения, а также Первоисточник света, ведущего к познанию всей полноты истины. Другой символ Святого Духа – это дуновение или дыхание. Он отражает силу, а вместе с тем и деликатность Божественной любви. Особым образом испрашивая в день Пятидесятницы благодатные дары Святого Духа, мы становимся подлинными свидетелями перед миром искупительной Смерти и дарующего всем нам жизнь Воскресения нашего Господа.

По существующей традиции в торжество Пятидесятницы Ординарий Преображенской епархии уделил Таинство Миропомазания шести прихожанам кафедрального собора. Также и все молящиеся в этот день в храме смогли обновить свои обеты, данные ранее Богу.

Богослужение, подведшее черту под Пасхальным временем литургического календаря, завершилось поклонением Пресвятым Дарам и общим пением благодарственного гимна.

О приди, Дух Святой, и наполни наши сердца любовью, мудростью, мужеством и смирением…



Фото — Студия «Кана»