Томская католическая община поздравила отца Майкла Десджардинса с 75-летием

Вот какое поздравление сегодня размещено на сайте общины Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария г. Томска:

23 января 1947 года, то есть ровно 75 лет назад родился наш дорогой отец Майкл! Мы благодарны Богу за его служение в нашем приходе, в Сибири, и в России в целом!

Сегодня после Мессы в 11:00 мы сердечно поздравили отца с юбилеем и устроили небольшой концерт. Было много песен, тёплых слов и даже викторина, благодаря которой мы узнали о нашем дорогом священнике кое-что новое!

После этого нас ждал вкусный плов и праздничное чаепитие. Мы много общались и вновь и вновь поздравляли юбиляра!

Однажды отец Майкл рассказал в интервью «Сибирской католической газете», почему он приехал служить сибирским католикам. Мы решили разместить этот отрывок здесь, ведь сегодня он тоже частично об этом рассказывал. Надеемся, и вам будет интересно!

Отец Майкл Десджардинс SJ: — В возрасте 15-ти лет я начал изучать русский язык, причем всё произошло довольно неожиданно. Советский Союз тогда вывел на околоземную орбиту первый в истории спутник, и в США стали много писать о России, возникло определенное увлечение Россией, начали больше изучать русскую литературу. Но в Америке очень немногие знали русский язык, очень мало было таких людей, которые со знанием дела могли бы говорить о России. И вот однажды я открыл газету и в рубрике «предлагаю услуги» обнаружил предложение заниматься русским языком. Уроки русского давал бывший царский офицер. В 1917 г. он приехал в Америку по заданию своего правительства, чтобы заключить контракт на поставки вооружения, а когда узнал о большевицком перевороте, не стал возвращаться на родину. В конце 50-х годов этому человеку было уже 75 лет, он уже давно был на пенсии, а обучение русскому языку было для него просто хобби. Я занимался с ним русским языком 2 года, и за это время мы прошли курс, соответствующий учебнику русского языка для американских университетов. В 18 лет я вступил в «Общество Иисуса», и на следующий день после моего вступления, а было это 15 августа 1964 г., свои последние обеты приносил о. Уолтер Чишек. Это был человек-легенда, побывавший в сталинской России. 5 лет он провел в тюрьме на Лубянке, потом 10 лет – в лагерях на Крайнем Севере, в Норильске и Дудинке, и еще несколько лет – в ссылке в Красноярске и Абакане. И вот, я стал свидетелем того, как столь знаменитый человек приносит свои последние обеты, которые он не успел принести раньше. Всё это произвело на меня очень сильное впечатление. Тогда же к нам в новициат на обеты о. Чишека приехал о. Кон Майе, игравший ключевую роль в «русском» направлении работы иезуитов. Чуть позднее к нам в новициат на ежегодные духовные упражнения прибыл о. Иосиф Маха – в ту пору молодой священник, писавший диссертацию в университете Нью-Йорка. Я, проходя новициат, также обучался в том университете, и при этом жил в центре Иоанна XXIII, где тогда проживал и о. Чишек, и ряд других отцов-иезуитов, занимавшихся восточным обрядом, опекавших католиков восточного обряда. Затем, по окончании курса философии, я отправился изучать русскую историю, и получил по этой специальности магистерскую степень. Правда, чуть позже в моих занятиях Востоком и Россией наступил некоторый перерыв. На практику я поехал в Чили, но на самом деле и этот мой выбор был отчасти связан с Россией. Именно интерес к России пробудил во мне некоторый интерес и к идеям марксизма, социализма. Я приехал в Чили, когда у власти там было левое правительство Сальвадора Альенде, был свидетелем драматических событий, разыгравшихся в этой стране, военного переворота, совершённого Пиночетом… Я тогда покинул Чили на два года, закончил курс богословия, был рукоположен в священный сан, и снова вернулся в эту страну еще на 14 лет. И вот, в начале 90-х годов я узнал, что в России впервые за много десятилетий были назначены католические епископы, причем епископ Сибири (Азиатской части России) Иосиф Верт принадлежит, как и я, к «Обществу Иисуса». Во всем этом я усмотрел некий «знак», и обратился к генералу ордена иезуитов с просьбой разрешить мне поехать в Россию. «Поезжай, если тебя отпустит твоё руководство в Америке и Чили», — ответил мне генерал. В Америке и Чили меня отпустили. Ещё год я провел в США, где готовился к поездке, «освежая» свои знания русского языка и, наконец, в июне 1993 г. приехал в Россию, а в феврале 1994 г. – в Новосибирск…



С днём рождения, дорогой отец Майкл! Благодарение Богу за Ваше служение!