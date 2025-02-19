Текст Папы Франциска, подготовленный для общей аудиенции в среду, 19 февраля 2025 года

Опубликован текст обращения Папы Франциска к верным, который он подготовил для сегодняшней общей аудиенции. К сожалению, сам Святейший Отец все еще находится в больнице и не смог встретиться с паствой на этом традиционном мероприятии.

В центре сегодняшнего катехизического наставления Папы – посещение Младенца Волхвами с Востока, описанное евангелистом Матфеем. Привлеченные появлением звезды, которая во многих культурах предвосхищает рождение экстраординарных личностей, восточные мудрецы отправляются в путь, не зная с точностью, куда именно они идут. В прошлый раз Папа размышлял о пастухах из Вифлеема, о людях, находившихся на обочине еврейского общества, — их считали «нечистыми». На это раз речь идет о другой категории, а именно о чужеземцах: они незамедлительно идут воздать честь Сыну Божьему, вошедшему в историю с «беспрецедентной царственностью», отмечает Папа. Таким образом, Евангелия ясно говорят: бедняки и чужестранцы – это те, кто одними из первых приглашаются к встрече с Богом, ставшим ребенком, со Спасителем мира.

Волхвы считались представителями народов, происходящих от трех сыновей Ноя, и они олицетворяли континенты, известные в древности, — Азию, Африку и Европу, — но также и три этапа человеческой жизни: юность, зрелость и старость. Каким бы ни было толкование, эти люди не стоят на месте, умеют видеть смотреть не только самих себя и устремлять взор к небесам

Они отправляются в Иерусалим, где встречаются с царем Иродом и, движимые доверием, спрашивают у него о новорожденном царе иудейском. Испугавшись потери трона, Ирод зовет книжников и поручает им определить место рождения Мессии. Таким образом показана вся слабость власти этого земного правителя. Книжники, которые знали Писания, сообщают царю: глава и пастырь Народа Израилева родится в маленьком Вифлееме, а не в славном Иерусалиме.

«Тем не менее книжники, которые смогли с точностью назвать место рождения Мессии, указывают путь другим, а сами не двигаются с места, — подчеркивает Папа. – Воистину недостаточно знать тексты пророков, чтобы быть на одной волне с Богом».

Ирод просит Волхвов сообщить ему о точном моменте появления звезды и побуждает их продолжать путь, чтобы затем вернуться и рассказать ему обо всем. Он прибегает к обману, заявляя, что тоже хочет пойти поклониться Младенцу. «Для тех, кто привязан к власти, Иисус – не надежда, которую нужно принять, а угроза, от которой следует избавиться», — поясняет Святейший Отец.

Итак, Волхвы идут за звездой, поклоняются Иисусу и приносят Ему драгоценные дары, достойные царя, достойные Бога: в слабом ребенке они видят Божественную славу. Вот почему Волхвы становятся первыми верующими из язычников, образом Церкви, собранной из всех языков и народов.

«Дорогие братья и сестры, давайте и мы будем учиться у Волхвов, у этих паломников надежды, которые с великим мужеством направили свои стопы, сердца и блага к Тому, Кто стал надеждой не для одного лишь Израиля, но для всех народов, — приглашает в конце наставления Папа Франциск. — Давайте научимся поклоняться Богу в Его малости, в Его царственности, которая не подавляет, но делает свободными и способными служить с достоинством. Давайте предложим Ему самые прекрасные дары, чтобы выразить нашу веру и нашу любовь».



Источник: русская служба Vatican News