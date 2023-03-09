ТАСС: Католики России отправят в Донбасс священников и медиков для помощи местным жителям

Католическая община России приняла решение отправить в Донбасс священников для пастырской поддержки верующих-католиков, а также прихожан с медицинским образованием, которые доставят в регион лекарства и примут участие в оказании медицинской помощи местным жителям. Об этом сообщил ТАСС председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.

«Мы размышляли на заседании католических епископов в России <…> в том числе о помощи католическим общинам в Донбассе и приняли положительное решение оказать, прежде всего, духовную помощь, отправив туда — временно, естественно — священников и катехизаторов», — сказал архиепископ.

Также, по его словам, для всех нуждающихся жителей Донбасса силами католической общины будет оказана медицинская помощь.

«Из того, что мне известно, уже несколько врачей и медсестер отправились и собираются отправиться туда. Также мы собираем лекарства, которые сможем передать [местным жителям] через священнослужителей, катехизаторов или медиков», — сообщил монс. Пецци.

Кроме того, добавил он, католические иерархи приняли решение собрать для жителей Донбасса гуманитарную помощь. Речь идет прежде всего об одежде, продуктах первой необходимости, крупах и консервах, уточнил собеседник агентства.