Святой Георгий и Всемирный день книги

Роза и книга в честь святого Георгия: эта традиция пришла из Каталонии, где праздник святого победоносца, покровителя области с 1456 года, отмечается 23 апреля характерным жестом – здесь друг другу дарят эти символы любви и культуры.

Этот праздник особенно популярен среди обручённых и влюбленных, а у его истоков лежит средневековая легенда о рыцаре, спасшем молодую царевну: для этого ему пришлось сразить копьём дракона, из крови которого выросли кусты роз.

День книги был задуман валенсийским писателем и издателем Винсентом Клавесом Андресом и впервые прошёл в Испании 7 октября 1926 года по инициативе короля Альфонса XIII. С тех пор книга стала подарком, которым каталонские женщины отвечают на розы, подаренные их возлюбленными. Лишь в 1995 году ЮНЕСКО объявила 23 апреля Всемирным днём книги и авторского права – как дань уважения Сервантесу, Шекспиру и Инке Гарсиласо де ла Вега, годовщина смерти которых приходится на тот же день.

День книги в Барселоне и во всей Каталонии всегда отличался яркими цветами прилавков, которые наполняют жизнью центральные улицы, и розами, подаренными за каждую купленную книгу. Второй год подряд празднование Дня святого Георгия ограничено пандемией COVID-19, но традиция книг и роз пересекла географические границы и достигла Италии.

Делегация правительства Каталонии в Италии приступила к осуществлению проекта с участием Ассоциации книжных магазинов в Риме: в пятницу 23 апреля всякий, кто приобретёт книгу каталонского автора в одном из участвующих в проекте римских книжных магазинов, получит розу в подарок и дополнительный сюрприз. В интервью Радио Ватикана один из участников проекта Лука Беллицци рассказал:

«Это настолько красивое и привлекательное событие, что казалось естественным популяризировать его и в Италии. Тем более в этот период пандемии оно каким-то образом устанавливает связь не только привычно виртуальную, но и отчасти реальную, между читателями, книготорговцами, авторами и издателями, — через бумажную книгу. Держать томик в руке, перелистывать его – совершенно уникальное ощущение. К этому добавляется характерный романтический аспект: цветок розы в подарок».



Источник: Vatican News