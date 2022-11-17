Святейший Престол в ОБСЕ — о равных возможностях для женщин в экономике

Общество еще далеко от понимания того, что женщины имеют такие же права, как и мужчины. На словах мы говорим одно, а в реальности видим совсем друге, — считает Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) монсеньор Януш Урбанчик.

Выступая 15 ноября 2022 года в Вене на встрече, посвященной участию женщин в экономической сфере, ватиканский дипломат подчеркнул, что «неравенство, с которым сталкиваются женщины в странах ОБСЕ, сохраняется». Речь идет о ситуации на рынке труда, трудовой сегрегации, различиях в доступе к социальной защите, а также к полноценной рабочей неделе. Представитель Св. Престола отметил «медленный прогресс в усилиях по преодолению разрыва в оплате труда, что приводит к сокращению заработной платы и пенсий женщин, увеличению доли малоимущих среди женщин».

Социальное учение Церкви «рассматривает индивидуальную свободу в хозяйственных делах как основную ценность и неотъемлемое право, которое необходимо поощрять и охранять». Каждый человек, женщина или мужчина, имеет право на экономическую инициативу и должен иметь возможность легально использовать свои таланты, — напомнил представитель Апостольской Столицы.

Качественное школьное образование и дополнительная профессиональная подготовка являются предпосылками для расширения экономических возможностей. Они позволяют женщинам перейти от статуса «простых бенефициаров» к роли лидеров перемен. Святейший Престол убежден, что женщины должны быть достойными участниками собственного развития, а также развития своих семей и общества.

Монс. Урбанчик выразил уверенность в том, что улучшение экономического положения женщин невозможно без общих усилий по обеспечению того, чтобы женщины на всей территории ОБСЕ жили в условиях прочного мира, а также политической и экономической стабильности. Как проводники перемен, женщины могут вносить дальнейший вклад в создание более справедливых и миролюбивых местных сообществ, а также в миростроительство на международном уровне.

Выступающий отметил некоторое улучшение выполнения обязательств по участию женщин в экономической сфере, однако многое еще предстоит сделать. Расширение экономических прав и возможностей женщин требует ликвидации всех форм эксплуатации на рабочем месте, справедливых возможностей для продвижения по службе и равной оплаты труда. Также необходимо уделять должное внимание дополнительным семейным обязанностям, которые несут женщины как матери.

Наконец, необходимо признать, особенно в контексте сегодняшних глобальных вызовов безопасности, что: «когда женщины могут в полной мере поделиться своими дарами с обществом, само устройство общества улучшается, отражая существенное единство человеческой семьи. Дипломат видит в этом важнейшее условие укрепления подлинного мира. «Рост присутствия женщин в социальной, экономической и политической жизни на местном, национальном и международном уровнях — это очень позитивное явление», — заключил представитель Ватикана.

Источник: Vatican News