Святейший Престол обнародовал программу визита Папы Римского в Канаду

Ватиканский зал печати обнародовал программу апостольского визита в Канаду, который Папа Франциск совершит с 24 по 30 июля. Святейший Отец посетит города Эдмонтон, Масквасис, Квебек, Икалуит, встретится с выпускниками школ-интернатов и примет участие в паломничестве к озеру Святой Анны вместе с представителями коренных народов, сообщает русская служба Vatican News.

Поездка Святейшего Отца начнётся утром 24 июля: самолёт с Епископом Рима вылетит из аэропорта Фьюмичино и через тринадцать часов, в 11:20 по местному времени, прибудет в международный аэропорт Эдмонтона, где состоится официальная встреча.

На следующий день, в понедельник 25 июля, Папа Франциск посетит город Масквасис, примерно в 70 км к югу от Эдмонтона, где в 10 часов утра встретится с представителями коренных народов, с которыми он проводил ряд бесед в Ватикане с 28 марта по 1 июня этого года. К ним Святейший Отец обратится с первой речью в ходе поездки. Во второй половине дня, в 16 часов 45 минут, Папа встретится в Эдмонтоне с другими коренными жителями и членами приходской общины католического храма Святейшего Сердца.

Во вторник утром 26 июля, в праздник свв. Иоакима и Анны, Папа совершит Святую Мессу на «Стадионе содружества» в Эдмонтоне. В 17 часов состоится одно из самых значительных событий всей поездки: Епископ Рима примет участие в ежегодном паломничестве в честь святой Анны на берегах одноимённого живописного озера в Альберте. По этому случаю Папа возглавит Литургию Слова и произнесёт проповедь.

На третий день поездки, утром 27 июля, Святейший Отец отправится на самолете в Квебек. В губернаторской резиденции, так называемой «Цитадели Квебека», в 15 часов 40 минут состоится официальная церемония приветствия, визит вежливости к губернатору, а затем встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, представителями гражданских властей, дипломатического корпуса и коренных народов. Епископ Рима обратится к ним с речью.

28 июля в 10 часов утра в Квебеке Папа совершит Святую Мессу в Национальном святилище Святой Анны де Бопре, и вечером – в 17 часов – возглавит молитву Вечерни в местном соборе Пресвятой Богородицы с участием епископов, священников, диаконов, семинаристов и пастырских работников.

В пятницу утром 29 июля в архиепископской резиденции Квебека Святейший Отец встретится в частном порядке с членами Общества Иисусова, а затем с делегацией коренного населения, которые проживают в этом франкоязычном городе. В 12 часов 45 минут Папа Франциск отправится на самолете в Икалуит, столицу территории Нунавут на Крайнем Севере Канады.

Вечером в местной начальной школе Епископ Рима встретится в частном порядке с группой учеников из бывших школ-интернатов. Эти специальные школы, существовавшие почти сто лет – вплоть до 90-х годов XX века, – были созданы канадским правительством для культурной ассимиляции детей коренных народов и вверены руководству местных христианских Церквей, включая Католическую Церковь. В этих, как правило, недостаточно финансируемых учреждениях, дети нередко подвергались жестокому обращению, физическому и психологическому насилию. Некоторые из этих жертв побывали в Риме в конце марта этого года и рассказали свои истории Папе, который 1 июня – на аудиенции жителям и епископам Канады – публично попросил прощения у всех пострадавших.

По окончании встречи с выпускниками школ-интернатов Папа Франциск направится в аэропорт Икалуита, где состоится церемония прощания. В 18 часов 45 минут Святейший Отец отправится на самолёте в Рим; в международный аэропорт Фьюмичино Папа прибудет на следующий день, 30 июля, в 7 часов 50 минут по итальянскому времени.