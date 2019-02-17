Святейший Престол о преодолении социального неравенства

Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться: об этом заявил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола монс. Бернардито Ауса, выступая на 57-й сессии Комиссии социального развития ООН, которая в эти дни проходит в Нью-Йорке.

Архиепископ подчеркнул, что высокий уровень глобального неравенства подрывает «социальную сплочённость и доверие к общественно-политическим системам, приводя к разрыву между властями и гражданами», порождая нестабильность и неопределённость, особенно среди молодёжи, которой угрожает постоянная безработица.

Иерарх напомнил о задаче политики: «открывать двери» перед таким будущим, в котором новые поколения смогут найти работу, создать семью и растить детей. Святейший Престол не раз заявлял, что «качественное инклюзивное образование» – особенно для детей и молодёжи, находящихся в неблагоприятном социально-экономическом положении, – должно стать «основным инструментом для преодоления неравенства, а также мощным катализатором более динамичной и справедливой социально-экономической мобильности отдельных лиц и целых семей».

Инвестиции в будущее молодёжи подразумевают «инвестиции в семью»: именно укрепление семьи, по словам архиепископа, является, возможно, «наиболее эффективной политикой социальной защиты, поскольку крепкая семья обеспечивает прочную систему общественной безопасности». Поэтому государственная деятельность, основанная на поддержке детей и семьи, благоприятная для семьи налоговая политика и программы социальной опеки представляют собой крупные инвестиции, призванные прокормить будущие поколения и позаботиться о наиболее уязвимых членах общества.

Подтверждая центральную роль человека в перспективах развития, о которой не раз говорил Папа Франциск, монс. Ауса подчеркнул, что признание значительного вклада женщин в развитие является основополагающим; необходимо стремиться к большему равенству между женщинами и мужчинами, что включает в себя «равную оплату за равный труд, справедливость в карьерном продвижении и защиту материнства».

Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола привёл слова Папы Франциска, прозвучавшие на недавнем Всемирном дне молодёжи в Панаме: «Другой мир возможен» – и призвал и далее продвигать принципы справедливости, солидарности, общего блага и достоинства каждого человека.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News