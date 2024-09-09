Святейший Отец завершил свой визит в Папуа-Новую Гвинею и вылетел в Восточный Тимор (+ ФОТО)

9 сентября 2024 года в международном аэропорту имени Джексонса в Порт-Морсби состоялась церемония прощания Папы Франциска с Папуа — Новой Гвинеей. Это мероприятие стало завершающим в программе официального визита Понтифика в эту тихоокеанскую страну.

Перед отлетом Святейший Отец встретился с премьер-министром страны в зале заседаний аэропорта для короткой беседы. Это была последняя возможность обсудить итоги визита и поблагодарить за гостеприимство.

После встречи Папа Франциск попрощался с местной командой, которая сопровождала его во время визита, а также с официальной делегацией Папуа — Новой Гвинеи. Он поблагодарил всех за теплый прием и поддержку во время его пребывания в стране.

Церемония прощания завершилась посадкой в самолет. Как всегда, понтифик поднялся на борт последним и выразил свое почтение всем присутствующим.

Самолет с Папой Римским на борту вылетел из Порт-Морсби в 11.40 по местному времени. Следующий пункт назначения — столичный город Дили в Восточном Тиморе. Полет продлится около 3 часов 30 минут и преодолеет расстояние 2578 километров.

Во время полета Святейший Отец традиционно сфотографируется с экипажем самолета и пообедает на борту. Маршрут полета пролегает над территориями Папуа — Новой Гвинеи, Австралии, Индонезии и Восточного Тимора.

Следует отметить, что Дили находится в другом часовом поясе, на минус один час по сравнению с Порт-Морсби. Это означает, что Папа Франциск выигрывает один час во время своего путешествия.

Визит Епископа Рима в Папуа — Новую Гвинею стал важным событием для страны и всего региона.



По материалам Vatican News