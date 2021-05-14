Святейший Отец встретился с президентом Аргентины

Утром 13 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Аргентинской Республики Альберто Анхеля Фернандеса.

По сообщению Ватиканского зала печати, в ходе дружественной беседы была выражена признательность за добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Аргентиной, с надеждой на их дальнейшее укрепление в сферах взаимного интереса. Стороны обсудили ситуацию в латиноамериканской стране, «затронув ряд злободневных проблем, таких как преодоление чрезвычайной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, финансово-экономический кризис и борьба с бедностью». В этом контексте был подчёркнут «значительный вклад, который внесла и продолжает вносить Католическая Церковь».

После беседы со Святейшим Отцом президент Аргентинской Республики встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Папа Франциск подарил главе латиноамериканского государства мозаику с надписью: «Плод земли и трудов человеческих да станет для нас Хлебом жизни», экземпляр послания на Всемирный день мира и другие тексты своего учительства. Президент Фернандес преподнёс в дар Епископу Рима статуэтку Святого Иосифа, держащего на руках Младенца Иисуса, хлеб для Евхаристии и мёд, произведённые кооперативами Аргентины, праздничную столу и несколько книг.

Источник: Vatican News