Святейший Отец вручил высокую награду двум ветеранам «ватиканистики»

Папа Франциск встретился с журналистами, которые обычно сопровождают его во время апостольских визитов, по случаю вручения двум из них одной из высших ватиканских наград — ордена Пия IX. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к журналистам, Папа отметил, что они — его «спутники в путешествиях», и особенно упомянул о скончавшемся в 2018 году корреспонденте ТАСС Алексее Букалове: Папа сказал, что он «несет его в своем сердце, потому что это был прекрасный человек».

Награды Папы Франциска удостоились Валентина Алашраки из «Телевизы», которая впервые поднялась на борт самолета вместе с Папой Римским в 1979 году, и Филип Пуллелла из «Рейтера»: они, соответственно, стали дамой и кавалером Большого креста ордена Пия IX.

Папа отметил, что, награждая этих двух выдающихся ватиканистов, он тем самым желает поощрить в какой-то мере и всех их коллег.

«Ваша миссия заключается в том, чтобы разъяснять мир и прояснять его, делать так, чтобы живущие в нем меньше его боялись и смотрели на других более осознанно и с большим доверием. Это нелегкая миссия. Нелегко думать, размышлять, углублять, останавливаться, чтобы собрать воедино идеи, изучить контексты и эволюцию новости. Вы хорошо знаете, что есть риск быть раздавленными новостями вместо того, чтобы придать им смысл».

Папа выделил три аспекта миссии журналистов: слушать, углублять и рассказывать.

Глагол «слушать» имеет особое значение с момента начала синодального процесса в Католической Церкви. Для журналиста это означает лицом к лицу встречаться с людьми, о которых они сообщают, и с источниками, из которых черпают информацию, — а это требует времени. Хотя это и трудно, необходимо «уклоняться от тирании постоянного присутствия онлайн, в соцсетях, в интернете».

Второй аспект – углубление. К сожалению, сегодня в социальных медиа царит логика упрощений и противостояний, однако качественная журналистика должна предлагать больше, нежели то, что можно найти в Сети: контексты, прецеденты, ключи к прочтению событий.

Наконец, третий аспект: рассказывать. Рассказывать означает не выдвигать на первое место самих себя, но почувствовать на себе и передать воздействие рассказанной истории, даже если она ранит. Папа поблагодарил журналистов за то, что они рассказывают и о негативных вещах, происходящих в Церкви, и помогают не прятать их под ковром, как это было в случае жертв сексуальных злоупотреблений.

В конце речи Папа напомнил, что «Церковь – это не политическая организация со своими ʺправымиʺ и ʺлевымиʺ, подобно парламенту».

«Это не крупная транснациональная корпорация, во главе которой стоят менеджеры, за столом обсуждая, как лучше сбыть свой продукт. Церковь не строит саму себя на основе собственного проекта, не берет от самой себя силы, чтобы идти вперед, не живет маркетинговыми стратегиями. Всякий раз, впадая в этот мирской соблазн, сама того не осознавая, Церковь думает, будто у нее есть собственный свет, и забывает: она – mysterium lunae, о которой говорили Отцы первых столетий… Церковь, состоящая из людей грешных, как и все остальные, родилась и существует для того, чтобы отражать свет Другого, свет Иисуса, как луна отражает солнце. Церковь существует, чтобы нести миру слово Иисуса и сегодня делать возможной встречу с живым Иисусом, через нее становясь милосердными объятиями для всех».