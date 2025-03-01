Святейший Отец провел мирную ночь и отдыхает

Пресс-служба Св. Престола сообщила, что сегодняшняя ночь в больнице прошла для Папы Франциска спокойно. Накануне у него случился единичный эпизод бронхоспазма.

Утром 1 марта 2025 года Зал Печати Ватикана распространил краткое сообщение о состоянии здоровья понтифика. «Ночь прошла мирно, Папа отдыхает», — говорится в коммюнике.

В медицинском бюллетене, опубликованном накануне вечером, сообщалось о внезапном ухудшении состояния Франциска после изолированного приступа бронхоспазма. Ему была проведена бронхоаспирация и начата неинвазивная искусственная вентиляция легких, что улучшило дыхательную функцию пациента. Также сообщается, что Святейший Отец находится в сознании и сотрудничает с врачами во время терапевтических мероприятий. Прогноз остается осторожным.

Папа Римский находится в клинике Джемели с диагнозом двусторонняя пневмония. Клиническая картина сложная. Верующие по всему миру молятся о его скорейшем выздоровлении.