Святейший Отец поздравил собрата-иезуита со 100-летием

1 ноября 2022 г., в праздник Всех святых, Папа Франциск направил специальное послание своему собрату по ордену о. Сабино Маффео, поздравив его со 100-летием со дня рождения и 85-летием монашеских обетов в Обществе Иисуса, передает Vatican News.

«Великой радостью и настоящим духовным утешением является возможность объединить юбилей с литургическим воспоминанием, вознося благодарение Господу: Он призвал Вас к великолепному жизненному приключению, которое никогда не закончится, и к призванию быть спутником Иисуса, чтобы любить и служить во всём», – пишет Епископ Рима.

В течение долгих лет жизни, отмечает Папа, о. Сабино занимал ответственные должности, некоторые из которых были тесно связаны со Святейшим Престолом: иеромонах возглавлял Римскую провинцию иезуитов, занимал руководящие посты на Радио Ватикана и в Ватиканской обсерватории. Сотрудники вспоминают его как «верное орудие в руках Божьих», человека радости, милосердной любви и самоотверженного служения. Теперь престарелый священник живёт в иезуитском доме Святого Петра Канизия в Риме: ему доверена миссия «молиться о Церкви и об ордене». Папа Франциск просит о. Маффео о молитве, выражая уверенность в её силе; по словам св. Августина, она является «силой человека и слабостью Бога».

В конце послания Епископ Рима возносит хвалу Богу за великие дела, совершённые за долгую жизнь юбиляра, и от всего сердца – по ходатайству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви, – преподаёт своему собрату апостольское благословение.