Святейший Отец посетил Департамент по делам епископов (+ ФОТО)

Во вторник 20 мая Папа Лев XIV посетил Департамент по делам епископов, префектом которого он был в течение двух последних лет — с января 2023 года до своего избрания Епископом Рима.

Зал Печати Апостольского Престола сообщил, что Папа совершил Святую Мессу в часовне этого ведомства Ватикана. В богослужении приняли участие сотрудники структуры, которая сейчас ожидает назначения нового префекта. Визит длился около полутора часов.

Дикастерия по делам епископов расположена во дворце недалеко от площади Пия XII, в самом начале улицы Виа Кончилиационе, в нескольких десятках метров от колоннады площади Святого Петра. Папа прибыл туда на темном минивэне, на котором он за последние недели уже совершил два неожиданных визита — в святилище Девы Марии в Дженаццано и в Генеральную курию Ордена Святого Августина. Паломники и туристы, заметившие понтифика, приветствовали его радостными криками и аплодисментами.



По материалам Vatican News