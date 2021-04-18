Святейший Отец помолился о мире на востоке Украины

В полдень 18 апреля, после чтения молитвы «Царица Небесная», Папа Франциск призвал верующих всего мира молиться об Украине, передает Vatican News.

В частности, Епископ Рима сказал:

«Я с большой тревогой слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы участились случаи нарушения режима прекращения огня, и с глубокой обеспокоенностью отмечаю наращивание военной активности. Я настоятельно прошу не допустить эскалации напряжённости и предпринять меры, способные укрепить взаимное доверие и содействовать примирению и миру, которые столь нужны и желанны. Примем близко к сердцу тяжёлую гуманитарную ситуацию, в которой оказались местные жители: я выражаю им духовную близость и прошу вас помолиться о них», – призвал Святейший Отец и вместе с паломниками на площади Святого Петра вознёс молитву «Радуйся, Мария».