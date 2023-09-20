Святейший Отец напомнил о необходимости разоружения и миростроительства

19 сентября Папа Франциск направил приветственное послание участникам международной конференции, проходящей в эти дни в Ватикане на тему «Pacem in Terris. Война и другие препятствия на пути к миру». Научная встреча организована Папской академией общественных наук и Институтом по изучению проблем мира в Осло (PRIO) в ознаменование 60-летия энциклики св. Иоанна XXIII. Передает русская служба Vatican News.

«Мир без ядерного оружия возможен и необходим», а «использование атомной энергии в военных целях безнравственно, равно как и обладание ядерным оружием», – подчёркивает Святейший Отец. Сейчас важно прислушаться к пророческому предостережению Папы Иоанна XXIII из его энциклики Pacem in Terris: отношения между государствами, как и между людьми, должны регулироваться не вооружённой силой, а принципами здравого смысла: истиной, справедливостью, искренним сотрудничеством.

Папа подчёркивает, что нынешняя ситуация тревожно напоминает период, предшествовавший написанию Pacem in Terris, – времена Кубинского кризиса, когда в октябре 1962 г. мир оказался на грани ядерной катастрофы. К сожалению, в последние годы ядерное оружие стало более многочисленным и мощным, появились новые военные технологии, в то время как консенсус по запрещению химического и биологического оружия находится под угрозой. Поэтому для ООН и связанных с ней организаций принципиально важно работать над информированием общественности и соответствующими мерами регулирования.

По словам Папы, обеспокоенность моральными последствиями ядерной войны не должна затмевать всё более актуальные этические вопросы, связанные с применением в современных войнах так называемого «обычного оружия», которое должно использоваться лишь в оборонительных целях и не должно направляться на гражданские объекты. Епископ Рима подчёркивает: очень своевременно, что конференция посвящает размышления тем главам Pacem in Terris, в которых обсуждается путь к разоружению и прочному миру.

В конце послания Папа Франциск выражает надежду, что плоды встречи, «помимо анализа современных военных и технологических угроз миру, будут включать дисциплинированное этическое осмысление серьёзных рисков, связанных с обладанием ядерным оружием»: необходимо возобновить прогресс в области разоружения и защиты мира.