Папа о своей поездке в Канаду: это будет покаянное паломничество

Папа Франциск объяснил причины своего паломничества в Канаду, которое он совершит 24-31 июля 2022 года, выразив благодарность за подготовку этой поездки и призвав молящихся сопровождать его, сообщает Vatican News.

«В следующее воскресенье, даст Бог, я поеду в Канаду; в связи с этим хочу сейчас обратиться ко всем жителям этой страны», — заявил Папа после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» в полдень 17 июля на ватиканской площади Святого Петра.

«Дорогие канадские братья и сестры, как вы знаете, я приду к вам в первую очередь во имя Иисуса, чтобы встретиться и обнять коренные народы. К сожалению, многие христиане в Канаде, в том числе некоторые члены религиозных организаций, продвигают политику культурной ассимиляции, которая в прошлом разными способами наносила серьезный вред местным общинам. По этой причине я недавно принял в Ватикане несколько групп представителей коренных народов, которым я выразил свою боль и солидарность перед лицом пережитого ими зла. Теперь я собираюсь совершить покаянное паломничество, которое, надеюсь, с Божьей милостью будет способствовать уже начавшемуся пути исцеления и примирения. Заранее благодарю вас за всю подготовительную работу и за гостеприимство, которое вы мне окажете. Спасибо вам всем! И прошу вас сопровождать меня молитвой», — сказал в своём обращении Святейший Отец.