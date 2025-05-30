Святейший Отец: CELAM – знак единства в миссии благовестия

В телеграмме кардиналу Жайме Спенглеру, председателю Совета епископов стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAM), Папа Лев XIV выразил благодарность за 70 лет служения совета – знака пастырского единства и важного инструмента благовестия на возлюбленном континенте.

Послание направлено по случаю 40-й Генеральной ассамблеи CELAM, приуроченной к юбилею основания епископской структуры. Папа отмечает, что этот Совет является местом миссионерского сотрудничества и духовного согласия, помогая епископатам распознавать вызовы современности и давать на них ответы.

Святейший Отец подчёркивает, что архипастыри региона собрались в духе коллегиальности, чтобы искать согласованные пастырские решения, соответствующие критериям Священного Писания, Предания и Учительства Церкви. По его словам, CELAM служит миссии евангелизации в поместных Церквах, помогая заботиться о Народе Божьем, странствующем среди сложных обстоятельств.

В контексте тяжёлой социальной и экономической ситуации, охватившей многие страны региона, Папа напоминает о живом присутствии воскресшего Господа в Церкви:

«Именно Христос, пребывающий среди нас, хранит и направляет Церковь, оживляя её надеждой через любовь, которая “излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам” (Рим 5,5)».

Святейший Отец возносит молитвы, дабы Церковь, укреплённая Господом, неустанно выходила навстречу братьям и сёстрам, возвещая им спасение и «приобщая к радости, которая рождается из личной встречи с Иисусом».

В конце телеграммы Епископ Рима просит молиться о нём самом, дабы он всегда оставался верным служению, которое Господь пожелал доверить ему во благо вселенской Церкви.



Источник: русская служба Vatican News