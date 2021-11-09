Святая Земля: католическим священникам разрешили причащать православных

Католические клирики Святой Земли могут причащать христиан Православных и других восточных Церквей – такое положение содержится в документе «Экуменические пастырские директивы», выпущенном на арабском языке Ассамблеей католических епископов Святой Земли. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство Fides.

Согласно документу, католические священники также могут преподавать верующим православных и восточных Церквей таинства исповеди и елеосвящения.

Правило действует на территории Святой Земли (Израиль, Палестина, Иордания и Кипр) в католических храмах латинского, маронитского, мелькитского, халдейского, сирийского, армянского и коптского обрядов, поясняет агентство Fides.

Христиане разных традиций и юрисдикций всегда жили бок о бок в Святой Земле, но исторически это разнообразие использовалось как «инструмент разделения» и обособления разных общин, говорится в документе. Экуменический курс, принятый на Втором Ватиканском соборе, и тяжелая ситуация на Ближнем Востоке в последние десятилетия в корне изменили ситуацию, и сегодня христиане Святой Земли признают «общее призвание исповедовать свою веру во Христа». Очень распространены смешанные браки христиан разных Церквей. Многие «идентифицируют себя как христиан» и считают, что конфессиональные разделения существуют между клириками, но не простыми верующими.

Документ призывает католиков уважать экуменическое учение Церкви, но в то же время помнить, что общение между Католической и другими Церквами не является полным.

Документ призывает верующих участвовать в богослужениях собственных общин и традиций, выбор которых признается правом каждого христианина. Клирики могут преподавать таинства верующим Православных и восточных Церквей, если те просят об этом и готовы «уважать дисциплину и обычаи преподания таинств в Католической Церкви». Православным и восточным христианам также разрешается быть одним из восприемников на крестинах ребенка-католика или одним из свидетелей на католическом бракосочетании.