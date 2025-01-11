Святая Месса открытия Юбилея надежды в итальянских тюрьмах

9 января в базилике Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная Месса открытия Юбилея надежды в итальянских тюрьмах. Её возглавил кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер базилики, при участии генерального инспектора капелланов итальянских пенитенциарных учреждений о. Раффаеле Гримальди, пятнадцати региональных делегатов и членов комиссии по организации Юбилея заключённых. Передает русская служба Vatican News.

В ходе богослужения были освящены и переданы капелланам «светильники надежды» – керамические амфоры с символикой Святого 2025 года, изготовленные заключёнными тюрьмы в Салерно. Эти сосуды, символизирующие свет и возрождение, в ближайшие недели будут доставлены в тюремные учреждения по всей стране.

В своей проповеди кардинал Гамбетти размышлял о необходимости «понимания сердцем» тех, кто живёт в условиях лишения свободы. Иерарх призвал к духовной поддержке заключённых, чья жизнь часто проходит в молчании и изоляции. Их уязвимость, страх, стеснённые условия, усталость и беспомощность сравнимы с морской бурей, в которую попали ученики Христа (Мк 4,37-41). Но даже в этой ситуации есть возможность глубокого внутреннего делания, поиска собственного «я» и обретения света среди тьмы. Гамбетти напомнил, что путь к внутренней свободе лежит через осознание глубин собственного сердца, «места обитания интеллекта, воли и привязанностей», представляющих собой весь «центр» личности.

В жизни заключённых крайне важна роль церковных капелланов. По словам кардинала, священники должны следовать примеру Христа, молящегося на горе, чтобы стать для заключённых источником света и утешения. Крайне важно нести мир и надежду тем, кто страдает, но это возможно лишь тогда, когда в сердцах капелланов будет непрестанно пребывать Иисус, когда они позволят действовать в себе «Духу Небесного Отца».

Кардинал Мауро Гамбетти и итальянские тюремные капелланы

(Ватикан, базилика Св. Петра, 9 января 2025 г.)

Завершая проповедь, кардинал Гамбетти обратил внимание на необходимость терпения и времени для того, чтобы помочь узникам преодолеть «экзистенциальную ночь». Процесс духовного исцеления требует множества стимулов – от культурных до психологических. Благодаря им заключённые смогут открыть для себя новое будущее. Юбилейные «светильники надежды» во всех тюрьмах Италии станут символом этого пути к свету и обновлению.

Днём ранее, 8 января, в римской тюрьме Regina Coeli состоялась презентация мероприятий в рамках «Юбилея надежды в тюрьмах». В ней приняли участие многочисленные представители гражданских властей.



Тюремные капелланы со «светильниками надежды» для итальянских заключённых (Ватикан, базилика Св. Петра, 9 января 2025 г.):