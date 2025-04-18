Месса Воспоминания Вечери Господней в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

17 апреля 2025 г. Правящий епископ Иосиф Верт возглавил Святую Мессу Воспоминания Тайной Вечери в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. Владыке сослужили настоятель собора о. Кшиштоф Корольчук SJ и священник Георгий Мецлер. В богослужении принимали участие студенты Санкт-Петербургской католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» Кирилл Зимин и Максим Григорьев.

Первому дню Пасхального Триденствия традиция дала много названий: Страстной, или Великий четверг, Воспоминание Вечери Господней. Богослужебный устав Страстного четверга предусматривает на этот день две Мессы: «Мессу елеев» утром и «Мессу Вечери Господней» вечером. Однако, ввиду больших сибирских расстояний, Месса освящения елеев, которую Ординарий совершает вместе со всем клиром епархии, по существующей традиции прошла в Великий вторник. Поэтому в четверг служилась только вечерняя Месса в память установления Святой Евхаристии.

Месса воспоминания Тайной Вечери открывает собой период Священного Пасхального Триденствия, сама будучи посвящена установлению двух основополагающих для жизни Церкви Таинств – Евхаристии и Священства. В Кафедральном соборе Преображения Господня сюда добавляется еще один мотив для радости – в этот день отмечают свой главный праздник Сестры-евхаристки, вот уже на протяжении многих лет самоотверженно осуществляющие свое служение в центре нашей епархии.

Пение «Слава в вышних Богу…» исполняется на этой Литургии под звон колоколов, но сразу после этого умолкают музыкальные инструменты, все колокола и колокольчики. В следующий раз они зазвучат только на Мессе Навечерия Пасхи.

По существующей традиции Правящий Архиерей, следуя примеру Иисуса Христа, омыл ноги двенадцати мужчинам в пресвитерии.

Особым образом богослужение Великого четверга запомнится и пятерым нашим новым прихожанам: в этот день они, после длившейся полтора года катехитической подготовки и Таинства Исповеди, были приняты в полное общение с Католической Церковью, принеся публичное исповедание веры и приступив к своему Первому Святому Причастию.

Также освященным елеем были помазаны двое катехуменов, которые в Святую Пасхальную Ночь примут Таинство Крещения.

Причастие всем верным преподавалось вечером Великого четверга под двумя видами, а после окончания богослужения Святые Дары в процессии под пение гимна св. Фомы Аквинского Pange lingua были препровождены в «запасную дарохранительницу» в часовне нижнего храма. Здесь самые стойкие верные провели в молитве всю ночь, следуя призыву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, попросившего апостолов бодрствовать вместе с Ним.



Основные моменты состоявшегося богослужения запечатлел объектив нашего внештатного фотокорреспондента Юлии Шулус: