Свою катехезу на общей аудиенции в среду Светлой седмицы Папа Франциск посвятил блаженству миротворцев

Приводим полный текст катехезы Святейшего Отца в переводе русской службы Vatican News:

Добрый день, дорогие братья и сестры!

Сегодняшняя беседа посвящена седьмой Заповеди блаженства, заповеди о «миротворцах», которые провозглашены сынами Божьими. Я рад, что ее очередь наступила сразу после Пасхи, потому что мир Христов – это плод Его смерти и воскресения, как мы слышали в чтении из святого Павла. Чтобы понять эту Заповедь блаженства, нужно объяснить значение слова «мир»: оно бывает неверно истолковано, а иногда превращено в банальность.

Мы должны определиться между двумя понятиями мира: первое понятие относится к Библии, где появляется прекрасное слово shalom, выражающее обилие, процветание, благополучие. Пожелание shalom на еврейском языке означает прекрасную, полноценную, преуспевающую жизнь, но также и жизнь согласно истине и справедливости, которые найдут свое исполнение в Мессии, Князе мира.

Есть и другое, более распространенное значение, согласно которому под словом «мир» понимают своего рода внутреннее спокойствие: «я спокоен, я в мире». Это современное, психологическое и более субъективное понятие. Обычно под миром подразумевают состояние покоя, гармонию, внутреннее равновесие. Это значение слова «мир» не является полным и не может быть абсолютизировано, поскольку в жизни беспокойство может быть важным моментом роста. Часто Сам Господь сеет в нас беспокойство, чтобы мы пошли к Нему навстречу, чтобы нашли Его. В этом смысле речь идет о важном моменте роста. В то же время может случиться, что внутреннее спокойствие означает «укрощенную» совесть, а не подлинное духовное искупление. Часто Господь должен стать «предметом пререканий», подрывая наши фальшивые опоры, чтобы привести нас к спасению. В такие моменты кажется, что нет покоя, но это Он, Господь, помещает нас на эту дорогу, чтобы мы достигли мира, который дарует Он Сам.

Здесь нужно напомнить, что Господь подразумевает под Своим миром не то же, что мир человеческий, мирской, говоря: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин 14,27). Мир Иисусов – это иной мир, не мирской.

Давайте подумаем: какой мир мы получаем от мира сего? Если вспомнить о военных конфликтах, то войны обычно завершаются двумя способами: либо поражением одной из двух сторон, либо мирными соглашениями. Мы не можем не желать и не молиться, чтобы был избран именно этот второй путь, однако нужно иметь в виду, что история – это бесконечный ряд мирных соглашений, опровергнутых последующими войнами или же метаморфозами тех же войн, продолженных иными способами или в других местах. И в нашу эпоху ведется война «по частям» – на нескольких аренах и разными способами. Мы должны по меньшей мере заподозрить, что в контексте глобализации, состоящей прежде всего из экономических или финансовых интересов, «мир» для одних соответствует «войне» для других. Такой мир – не Христов!

Как же дарует Свой мир Господь Иисус? Как мы слышали, святой Павел говорит, что мир Христов «соделывает из двух одно» (ср. Еф 2,14), упраздняя вражду и примиряя. Путем к тому, чтобы совершить это дело мира, стало Его Тело. Поистине Он примиряет все вещи и привносит мир кровью Своего Креста, как в другом месте говорит тот же Апостол (ср. Кол 1,20).

Здесь мы с вами можем спросить себя: так кто же эти «миротворцы»? Седьмая Заповедь блаженства – самая деятельная и, несомненно, действенная. Словесное выражение аналогично тому, что употреблено в первом библейском стихе в отношении сотворения мира, и оно обозначает инициативу и трудолюбие. Любовь по своей природе креативна, всегда креативна, и она стремится к примирению любой ценой. Сынами Божьими названы те, кто научились искусству мира и упражняются в нем, зная, что нет примирения без дара собственной жизни, а мир следует искать всегда и при любых обстоятельствах. Всегда и при любых обстоятельствах: не забывайте об этом! Его следует искать именно так. Это не самостоятельная работа, не плод собственных способностей, а проявление благодати, полученной от Христа, Который есть наш мир, и Он соделал нас Божьими сынами.

Истинный shalom и истинное внутреннее равновесие проистекают от мира Христова, который исходит от Его Креста и порождает новое человечество, воплощенное в бесконечном сонме святых мужчин и женщин, изобретательных, креативных, которые всегда придумывают новые пути, чтобы любить. Это святые, созидающие мир. Жизнь сынов Божьих, которые через Кровь Христову ищут и вновь обретают своих братьев, и есть истинное счастье. Блаженны идущие по этой дороге.

Еще раз желаю вам светлой Пасхи в мире Христовом!