Ватикан организует международный конгресс, посвященный Иоанну Павлу I

Пресс-центр Святейшего Престола объявил, что весной следующего года планируется проведение международного конгресса, посвященного наследию Иоанна Павла I, «Папы 33 дней», скончавшегося в 1978 году.

Год назад в целях сохранения наследия понтифика был учрежден фонд его имени, сообщает Vatican News.

Основная задача созданного фонда — поддержка исследований и публикация работ кардинала Альбино Лучани (Папы Иоанна Павла I). С этой целью были заключены соглашения с различными учреждениями Ватикана. Итальянское телевидение RAI поделилось видеоархивом, поскольку в 1978 году Ватикан еще не имел собственной телестудии.

Иоанн Павел I (1912–1978) был епископом Витторио-Венето в 1958–69 гг., затем Патриархом Венеции. С 5 марта 1973 года возведён в кардинальское достоинство. Избранный Папой 26 августа 1978 года, он взял имена двух своих предшественников, Иоанна XXIII и Павла VI, и стал первым Епископом Рима с двойным именем. Внезапная смерть настигла понтифика утром 28 сентября 1978 года, всего через 33 дня после начала понтификата.