Св. Отец – лазаристам: служить Христу в неимущих

20 января, в преддверии 400-й годовщины основания Конгрегации миссий (лазаристов), Папа Франциск направил послание её генеральному настоятелю о. Томажу Мавричу и всем его собратьям: это событие – радостный повод для обновления верности миссионерскому и апостольскому служению. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напоминает об истоках конгрегации, восходящих к личному опыту св. Викентия де Поля и его стремлению заботиться о бедных и обездоленных. Он начал с катехизических миссий, чтобы возвратить людей к Святым Таинствам, и его мечта осуществилась с основанием конгрегации 17 апреля 1625 года, пишет Папа.

Святейший Отец подробно вспоминает ключевые моменты истории лазаристов, подчёркивая важность организованной благотворительности, заботу о призваниях и подготовку духовенства. Современные монашествующие призваны продолжать миссию основателя, вдохновляясь его примером в служении обездоленным:

«Я надеюсь, – пишет Папа, – что празднование четырёхсотлетнего юбилея подчеркнёт важность концепции св. Викентия о служении Христу в бедных. Это важно для обновления современной Церкви, миссионерского служения и помощи нуждающимся и брошенным на многих окраинах нашего мира и на задворках поверхностной и “одноразовой” культуры. Уверен, что пример св. Викентия особенно вдохновит молодых людей, которые с их энтузиазмом, щедростью и заботой о созидании лучшего мира призваны быть отважными свидетелями Евангелия среди своих сверстников, где бы они ни находились».

Папа Франциск заверяет лазаристов в духовной близости, призывая следовать заветам святого основателя:

«Давайте же, братья, ревностно, с обновлённой любовью посвятим себя служению бедным, давайте искать самых несчастных и забытых. Признаем перед Богом, что они наши господа и хозяева и что мы недостойны оказывать им наши смиренные услуги».

Завершая послание, Святейший Отец преподаёт членам монашеской семьи св. Викентия апостольское благословение, вверяет их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и просит о молитве.