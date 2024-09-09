Св. Отец: Евхаристия учит братству и исцеляет мир

8 сентября Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам 53-го Международного евхаристического конгресса, который в эти дни проходит в Эквадоре под девизом «Братство исцеляет мир». Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, Евхаристия всегда преподаёт впечатляющие уроки, и одним из них является братство. Уже первые Отцы Церкви говорили о том, что символ хлеба побуждает Народ Божий стремиться к единству, ведь хлеб нельзя испечь из одного зёрнышка.

Глубокое братство, рождаемое единением с Богом, позволяет христианам «перемалываться», как пшеница, и становиться хлебом – Телом Христовым, участвуя в Евхаристии и в собрании святых. Эту мысль из послания св. Игнатия Антиохийского Папа связывает с примером немецкой монахини Ангелы Ауч, погибшей в концлагере Освенцим: перед арестом она призывала своих родственников и знакомых противостоять злу и чаще приступать к Святым Тайнам.

«Для неё призыв к частому причащению – особенно в контексте молитвы за Папу Римского и гонимую тогда Церковь – означал найти в Евхаристии ту связь, которая укрепляет саму Церковь и единство между её членами и Богом. Для неё это было своего рода ‘организацией’ сети сопротивления, непреодолимой для врага».

Именно такие простые жесты, подчёркивает Папа, помогают верующим становиться «киринеянами» для Христа, Который взял на Себя бремена страданий всего мира ради его спасения.

В конце видеопослания Святейший Отец благословляет участников Международного евхаристического конгресса и призывает усвоить уроки братства с Богом и другими людьми: именно в единстве можно служить миру и исцелять его.



(На фото — причащение детей на 53-м Международном евхаристическом конгрессе в Кито; воскресенье, 8 сентября 2024 года)