На Св. Мессе в Джубе Папа пожелал верующим Южного Судана придавать стране «братский вкус Евангелия» (+ ФОТО)

Утром 5 февраля, в последние часы апостольского визита в Южный Судан, Папа Франциск совершил Святую Мессу в мавзолее Джона Гаранга. В своей проповеди Епископ Рима размышлял о «словах жизни» из воскресного Евангелия: «Вы – соль земли. <…> Вы – свет мира» (Мф 5,13.14). Передает русская служба Vatican News.

Прежде всего, отметил Папа, ученики Христа являются солью земли. Соль придаёт вкус пище и не только: издавна она считалась символом мудрости, и Господь связывает её с «небесной мудростью» Заповедей блаженства. Для счастья требуется не сила, богатство или власть, а смирение и милосердие, желание быть миротворцами. Претворяя в жизнь Заповеди блаженства, «мы придаём хороший вкус не только своей жизни, но и обществу и стране», подчеркнул Епископ Рима. Кроме того, в библейские времена соль использовалась во время принесения жертвы Господу, напоминая о важности связи с Богом, ибо Его завет с людьми вечен.

Верующие призваны создавать узы дружбы, жить в братстве, избегать зла, разделений и несправедливости, подчеркнул Епископ Рима. Несмотря на уязвимость, малость и кажущееся бессилие перед лицом «слепой ярости насилия» христиане могут изменить историю: во имя Иисуса нужно сложить «оружие ненависти и мести», взяться за молитву и милосердие, отказаться от мести, научиться прощать, искренне принимать друга друга с любовью Иисуса.

Папа привёл второе евангельское наставление: «Вы – свет мира». Сам Иисус, посланный в мир, – это «свет истинный, просвещающий всякого человека и всякий народ», свет, рассеивающий всякую тьму. Но Господь заявляет Своим ученикам, что они тоже свет мира; «они излучают свет Божий», который нельзя скрывать от других. Нужно бережно поддерживать пламя Христа, «освещать жизнью и делами» свои города, деревни, их жителей, чтобы они – видя наши добрые дела – открывались Богу и воздавали Ему славу. «Этой прекрасной и измученной земле нужен свет, который есть у каждого из вас», – подчеркнул Папа.

В конце проповеди Святейший Отец пожелал верующим Южного Судана придавать стране «братский вкус Евангелия», изливать на всех свет добра, созидая примирённое будущее:

«Я с вами, и я желаю вам испытать радость Евангелия, вкус и свет, которые Господь, Бог мира и всякого утешения, хочет излить на каждого из вас».