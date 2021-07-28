Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях

Судебный процесс по скандальному делу о подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых фондов Государственного Секретариата (правительства) Святейшего Престола, начался во вторник в специально выделенном для этого помещении Ватиканских музеев. Передает корреспондент РИА Новости Сергей Старцев.

Во многих отношениях этот процесс является беспрецедентным. Так, никогда ранее за стенами государства-города не расследовали столь масштабное нецелевое расходование средств для инвестиций за границей и тем более не предавали подобные факты гласности.

Кроме того, впервые в современной истории Ватикана перед государственным судом Ватикана предстал кардинал Римско-Католической Церкви. Причем речь идет не о рядовом члене Кардинальской коллегии, а о могущественном сановнике Римской Курии Анджело Беччу, который долгое время считался одним из наиболее доверенных сотрудников Папы Франциска. Однако на фоне нынешнего скандала высокопоставленному куриальному прелату, который обвиняется в растрате и злоупотреблении служебным положением, пришлось не только уйти в отставку с поста префекта Конгрегация по канонизации святых, но и отказаться от кардинальских привилегий.

Вместе с Беччу на скамье подсудимых оказались еще девять человек, которым предъявлены обвинения в совершении различных тяжких преступлений. В их числе – бывший секретарь кардинала монсеньор Мауро Карлино, а также Рене Брюлхарт и Томмазо Ди Руцца, ранее возглавлявшие Службу финансовой информации (AIF), которая в соответствии с особым рескриптом Папы Франциска контролирует деятельность всех учреждений Св. Престола, непосредственно связанных с финансовыми операциями.

Среди обвиняемых есть и весьма известные в международных финансовых кругах личности, в частности, банкир Энрико Грассо, который более четверти века фактически распоряжался особыми фондами госсекретариата Ватикана, известный брокер Джанлуиджи Торци, в отношении которого финансовая гвардия Италии в апреле выдала ордер на арест, а также финансист Раффаэле Минчоне, имя которого ранее упоминалось в связи с другими не вполне прозрачными финансовыми историями. В отношении этих лиц следственные органы Ватикана выдвинули обвинения в растрате, хищениях, коррупции, мошенничестве, вымогательстве, «отмывании» денег и злоупотреблением служебным положением.

Громкий скандал вокруг финансовых операций, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом, в частности, в Лондоне, разразился 1 октября 2019 года, когда судебно-следственные органы Ватикана санкционировали изъятие документов в Госсекретариате и AIF. Примечательно, что обвинения в адрес столь серьезных структур Святейшего Престола были выдвинуты со стороны ватиканского банка «Институт религиозных дел» (IOR) и Генеральной ревизионной службы.

На следующий день стало известно, что специальным распоряжением главы жандармерии Ватикана Доменико Джани от исполнения своих обязанностей были отстранены пять влиятельных чиновников Римской Курии, в том числе Карлино и Ди Руцца. Непонятным образом подписанный Джани служебный документ попал в итальянские СМИ, вследствие чего вскоре он был вынужден уйти в отставку.

После этих событий следственные органы Ватикана с новой силой занялись изучением финансовых инвестиций в зарубежную недвижимость, которые госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин охарактеризовал как «непрозрачные». В ходе расследования выяснилось, что эти капиталовложения были совершены в тот период, когда Беччу возглавлял первый отдел Госсекретариата, исполняющий функции МВД. Именно сотрудники его отдела в 2013 году принимали решение о многомиллионных инвестициях в люксембургский фонд Athena Capital Global Opportunities в целях приобретения элитной недвижимости в Лондоне. При этом они использовали средства «Гроша святого Петра», то есть пожертвования католиков, которые собираются для Папы Римского по всему миру.

Согласно информации, о скандальной истории был проинформирован лично Папа Франциск, который принял решение продолжать расследование, не взирая на лица. Выступая 15 февраля 2020 года на традиционной церемонии открытия судебного года в Ватикане, понтифик упомянул о «подозрительных финансовых операциях, которые плохо сочетаются с природой и конечными целями Церкви и вызвали дезориентацию и тревогу в общине верующих».

По данным следствия, эти финансовые махинации нанесли Ватикану ущерб в размере, который по разным оценкам составляет от 73 до 166 миллионов евро. Следует отметить, что весь дефицит госбюджета Святейшего Престола в 2020 году был равен 66 миллионам евро.

Сам Святейший Престол, объявляя о начале этого судебного процесса, сделал акцент на том, что он непосредственно связан с «указаниями и реформами Папы Франциска в деле прозрачности и оздоровления ватиканских финансов».