Страстная седмица в Ватикане: календарь богослужений

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал расписание главных богослужений в Ватикане на Страстную неделю и пасхальный период. Участие и формат служения Папы Франциска будут зависеть от состояния здоровья, сообщает Зала печати Ватикана.

В Вербное воскресенье 13 апреля в 10 часов на площади Св. Петра состоится Месса Воспоминания входа Господня в Иерусалим и Его Страстей.

В Великий четверг 17 апреля в 9 часов 30 минут в Ватиканской базилике будет совершена Св. Месса освящения мира и благословения елея. На следующий день 18 апреля в 17 часов там же состоится литургия Воспоминания Страстей Господних; в 21 час 15 минут верующие соберутся на традиционный Крестный путь в римском Колизее.

Пасхальное бдение в Ватиканской базилике в Великую субботу 19 апреля начнётся в 19 часов 30 минут. В Пасхальное воскресенье 20 апреля в 10 часов 30 минут на площади Св. Петра будет совершена торжественная Месса, за которой последует благословение Urbi et Orbi – «Граду и миру».

27 апреля – во Второе воскресенье Пасхи (Воскресенье Божьего милосердия) – в 10 часов 30 минут на площади Св. Петра состоится торжественная Месса с канонизацией блаженного Карло Акутиса. Богослужение пройдёт в рамках Юбилея подростков.



Источник: русская служба Vatican News