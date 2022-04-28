Новым митрополитом Парижа стал архиепископ Лоран Ульрих

26 апреля 2022 года Святейший Отец назначил нового архиепископа-митрополита Парижского. Им стал 70-летний архиепископ Лоран Ульрих, до сих пор являвшийся главой Лилльской архиепархии.

Как сообщает сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой Vatican News, у нового предстоятеля столичной архиепархии Франции большой опыт управления – ранее он руководил тремя другими французскими епархиями. Торжественное возведение в новую должность состоится в церкви Сен-Сюльпис в Париже 23 мая.

В интервью католической радиостанции на севере Франции RCF Hauts-de-France архиепископ Ульрих сказал, что решение Папы Франциска доверить ему управление архиепископией Парижа было для него полной неожиданностью.

Лоран Бернар Мари Ульрих родился в 1951 году в столице Бургундии Дижоне. Рукоположен в священники в 1979 году после получения двух степеней магистра – по философии и теологии.

В 2000-м Папа Римский Иоанн Павел II назначил его архиепископом Шамбери и епископом Сен-Жан-де-Морьен-Тарантез. В 2007 году архиепископ Ульрих был избран вице-президентом Конференции епископов Франции. В епископской конференции иерарх возглавлял комиссии по экономическим, социальным и правовым вопросам, а также по коммуникации и средствам массовой информации.

В 2008-м Папа Римский Бенедикт XVI назначил монс. Ульриха архиепископом Лилля. Он занимал должности президента католического образования и канцлера Католического университета Лилля. В 2017 году награжден орденом Почетного легиона. Его епископский девиз – «Радость веры» (La joie de croire).