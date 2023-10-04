Стала известна тема послания Папы на Всемирный день социальных коммуникаций

29 сентября, когда в Церкви отмечался праздник святых архангелов Гавриила, Рафаиля и Михаила, Святейший Отец раскрыл тему своего послания на ближайший Всемирный день социальных коммуникаций. Это происходит традиционно именно в день чествования архангела Гавриила – небесного покровителя Радио Ватикана, напоминает Vatican News.

58-й Всемирный день социальных коммуникаций будет отмечаться в 2024 году 12 мая. Послание озаглавлено «Искусственный интеллект и мудрость сердца: за всецело человеческую коммуникацию».

В контексте эволюции систем искусственного интеллекта все более естественно выглядит коммуникация с помощью машин и все сложнее становится отличать расчет от мысли, язык, которым говорит машина, от языка человека, говорится в пояснении Зала печати Св. Престола к теме послания, обнародованной 29 сентября.

Как и любая другая революция, развитие ИИ ставит перед человечеством новые задачи и вызывают опасение, что машины будут способствовать распространению широкомасштабной системы дезинформации, а также могут привести к росту одиночества тех, кто уже одинок, лишая их тепла общения, возможного лишь между людьми. Важно управлять искусственным интеллектом и алгоритмами так, чтобы их использование и развитие – как и использование социальных сетей и интернета – было осознанным и ответственным. Коммуникация должна быть ориентирована на более полную жизнь человеческой личности: именно об этом будет послание Папы Франциска на предстоящий День коммуникации.