Стала известна дата поездки Папы в Монголию

Принимая приглашение президента Монголии и церковных властей страны, Папа Франциск отправится туда с апостольским визитом с 31 августа по 4 сентября. Об этом сообщил Зал печати Святейшего Престола, уточнив, что детали поездки будут изложены позднее, передает Vatican News.

Папа Франциск станет первым Верховным понтификом, который посетит Монголию.

Католическая община этой страны, граничащей с Китаем и Россией, насчитывает около 1450 человек на 3,5 миллиона жителей, тем не менее она уже может похвалиться наличием кардинала: в прошлом году Папа наделил кардинальским достоинством 48-летнего апостольского префекта Улан-Батора Джорджо Маренго, который стал самым молодым членом Коллегии кардиналов.

Первые католические миссионеры прибыли в Монголию в 1992 году: это были священники их конгрегации Непорочного Сердца Марии. Один из них – отец Венсеслао Падилья– возглавлял поместную Церковь до своей кончины в 2018 году, а на его место заступил будущий кардинал Джорджо Маренго из Миссионерского института Девы Марии Утешительницы, основанного в 1901 году блаженным Джузеппе Алламано.

В настоящее время в стране несут служение 77 миссионеров – священники, монашествующие и миряне. Религией большинства в Монголии является буддизм, хотя 30 процентов населения заявляют о своей нерелигиозности.



На фото — Папа Франциск приветствует бывшего президента Монголии Намбарына Энхбаяра, 24 августа 2022 г.