США признали финансовые правила Ватикана по проверке клиентов

Служба внутренних доходов США (Internal Revenue Service) включила Святейший Престол и Государство Град Ватикан в список юрисдикций высокой финансовой безопасности и надлежащей проверки клиентов.

Законы Государства Града Ватикан и Святейшего Престола, которые в последние годы усилили прозрачность и надзор в финансовых вопросах, продолжают получать международное признание.

Недавно был опубликован отчёт Службы внутренних доходов правительства США, которая отвечает за сбор федеральных налогов: теперь это ведомство указывает Ватикан в качестве одной из юрисдикций, в которых правила проверки финансовой безопасности соответствуют лучшим международным стандартам.

Таким образом, Соединённые Штаты Америки признают, что законодательство Ватикана в вопросах проверки клиентов эквивалентны их строгим правилам.

В специальном приложении, посвящённом Святейшему Престолу и Государству Граду Ватикан, прямо упоминаются законы и правила Ватикана, регулирующие сбор документации, которая необходима для однозначного подтверждения личности владельцев счетов.



Источник: Vatican News