США признали финансовые правила Ватикана по проверке клиентов

США признали финансовые правила Ватикана по проверке клиентов

Июнь 04, 2021

Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service) включила Святейший Престол и Государство Град в список юрисдикций высокой финансовой безопасности и надлежащей проверки клиентов.

Законы Государства Града Ватикан и Святейшего Престола, которые в последние годы усилили прозрачность и надзор в финансовых вопросах, продолжают получать международное признание.

Недавно был опубликован отчёт Службы внутренних доходов правительства США, которая отвечает за сбор федеральных налогов: теперь это ведомство указывает Ватикан в качестве одной из юрисдикций, в которых правила проверки финансовой безопасности соответствуют лучшим международным стандартам.

Таким образом, Соединённые Штаты Америки признают, что законодательство Ватикана в вопросах проверки клиентов эквивалентны их строгим правилам.

В специальном приложении, посвящённом Святейшему Престолу и Государству Граду Ватикан, прямо упоминаются законы и правила Ватикана, регулирующие сбор документации, которая необходима для однозначного подтверждения личности владельцев счетов.


Источник: Vatican News

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