Средневековая печать, подтверждавшая индульгенции аббатства Моттисфонт, выставлена ​​на всеобщее обозрение

Матрица печати, использовавшейся для подтверждения индульгенций, предоставленных кающимся монастырем Моттисфонт в Хэмпшире в 15 веке, выставлена ​​​​в аббатстве Моттисфонт, которое является прямым потомком древней обители, передает «Седмица» со ссылкой на Тhe Нistory Вlog.

Литой медный сплав миндалевидной формы был обнаружен металлоискателем в двух милях от Моттисфонта, где в средние века находился рынок, возможно, потерянный из-за того, что каноник продавал грешникам «товары для покаяния» из своего монастыря.

На печати изображена Святая Троица. Бог-Отец восседает на троне, Его руки подняты в благословении, а распятый Христос находится между его коленями. Крошечный, едва заметный голубь – изображение Святого Духа – находится над левым плечом Христа. Под изображением Троицы находится каменная арка с молящимся клириком. Надпись вокруг овала гласит: «sigillu officii prioris (p’or-etas) Cce trinitat’ de moteCfont», что означает «печать настоятеля [приора] Святой Троицы Моттисфонта».

Это изображение должно было быть отштамповано на горячем воске, а оттиск приложен к документу о индульгенции.

Иконография восседающего на престоле Бога в задрапированных одеждах и с раздвоенной бородой с Христом на кресте между его ног и Святым Духом в виде голубя над крестом известна как «Престол Милосердия». Это характерное изображение Троицы в английском искусстве 15 века – особенно известны алебастровые статуи и панели, вырезанные мастерами в Ноттингеме.

Аббатство Моттисфонт было основано в 1201 году Уильямом Бривером, администратором и судебным представителем четырех королей Плантагенетов (Ричард Львиное Сердце назначил его ответственным за судебную власть королевства, когда он отправился в Третий крестовый поход в 1189 году), как Приор Святой Троицы.

Принадлежащий августинским каноникам и управляемый ими, монастырь славился своей священной реликвией: перстом Иоанна Крестителя. Он стал популярной остановкой паломников на пути из Кентербери в Винчестер и процветал благодаря торговле предметами для паломников и щедрым пожертвованиям, сделанным местными аристократами для молитвы за их души и души их усопших близких.

В 1348 году аббатство поразила «Черная смерть» – чума, причем. очень сильно. По крайней мере, два приора и трое келарей Моттисфонта умерли от бубонной чумы, и, поскольку треть Европы умерла вместе с ними, ресурсы монастыря: мельницы, сады, церкви и рынки – сильно пострадали. Каноников осталось так мало, что в 1352 году им пришлось привезти нового приора из Лестера.

Из-за того, что его священнические должности и доходы так резко сократились, монастырю грозила опасность разориться. Его покровитель, Генрих Ланкастерский, обратился к Папе Иннокентию VI с просьбой об индульгенции ко всем, кто посетил Моттисфонт или сделал пожертвование в Троицкое воскресенье (у католиков – первое воскресенье после Пятидесятницы). Папа Иннокентий одобрил и предоставил всем кающимся в Троицкое воскресенье посетителям монастыря индульгенцию на следующие пять лет один год и 40 дней от их пребывания в Чистилище. Папа даже пошел дальше просьбы Генриха, предоставив индульгенцию на один год и 40 дней посетителям монастырской церкви в праздники Святой Троицы, Святого Креста, Святого Михаила, Успения и Рождества Девы Марии.

Ситуация начала улучшаться в первые десятилетия 16 века. В результате реорганизации Генриха VII монастырь был преобразован в дочернюю обитель Вестминстерского аббатства, а в 1521 году получил нового покровителя, богатого виноторговца и шерифа Саутгемптона Генри Хаттофта.

Возрождение состояния Моттисфонта резко прекратилось в 1536 году с роспуском монастырей при Генрихе VIII. Но аббатству удалось избежать полного разрушения, которое затронуло так много других монастырей, когда его продали Уильяму Сэндису, лорду-камергеру короля. Вместо того, чтобы снести монастырь, он превратил его в элегантный особняк эпохи Тюдоров.

Сегодня аббатство Моттисфонт, сильно перестроенное в 18 веке, представляет собой историческое поместье, находящееся в ведении Национального фонда.

Матрица печати была приобретена Национальным фондом и 29 июля 2023 года была выставлена ​​в аббатстве Моттисфонт.