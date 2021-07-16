Совет по экономике рассмотрел бюджет Ватикана

14 и 15 июля в Ватикане проходило заседание Совета по экономике, посвящённое утверждению итогового бюджета Святейшего Престола на 2020 год. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

С центральным докладом на собрании выступил префект Секретариата по экономике монсеньор Хуан Антонио Герреро Алвес.

Участники встречи обсудили инвестиционную политику Святейшего Престола; среди них были президент Совета по экономике кардинал Рейнхард Маркс и некоторые некоторые члены Совета, включая кардиналов Эрдё, Арборелиуса, Тобина и Петрокки, а также государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и генеральный аудитор Алессандро Кассинис Ригини. Кардиналы Напье, Одилиу Шерер и Лакруа участвовали в заседании по виртуальной связи из своих стран.

В коммюнике Ватиканского зала печати сообщается, что вечером 14 июля, после первого заседания, кардинал Рейнхард Маркс совершил для его участников Божественную литургию; следующее заседание группы назначено на сентябрь этого года.