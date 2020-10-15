Совет кардиналов при Папе: обновление состава

Папа подтвердил полномочия и назначил новых членов Совета кардиналов, чтобы они и дальше помогали ему в управлении Церковью и подготовке проекта реформы Римской курии.

Кардинал Оскар Родригес Марадьяга из Гондураса перешел из прежнего состава в новый — он останется координатором консультативного органа Папы; также свои места сохранили: госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин; кардинал Шон Патрик О’Мелли из Соединенных Штатов; кардинал Рейнхард Маркс из Германии и кардинал Джузеппе Бертелло из Италии.

Святейший Отец назначил архиепископа Киншасы кардинала Фридолина Амбонго Безунгу новым членом Совета. Пурпурную биретту конголезский иерарх получил из рук Папы Франциска в 2019 году.

Также в Совете кардиналов новый секретарь: итальянский епископ Марчелло Семераро был заменен его соотечественником епископом Марко Меллино.

Советники в настоящее время активно работают над проектом новой Апостольской конституции Римской курии и систематизируют рекомендации и предложения от конференций епископов и отдельных иерархов, а также от дикастерий и экспертов.



По материалам Vatican News