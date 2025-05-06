Сотрудники конклава присягнули хранить абсолютную тайну

Вечером 5 мая в часовне Павла III в Апостольском дворце Ватикана состоялась присяга всех лиц, задействованных в проведении конклава. Согласно апостольской конституции Universi Dominici Gregis они обязались хранить абсолютную тайну обо всём, что касается избрания нового Папы Римского, сообщает русская служба Vatican News.



«Обещаю и клянусь соблюдать абсолютную тайну по отношению ко всем, кто не входит в Коллегию кардиналов-избирателей, и поступать так всегда – если только не получу особого разрешения непосредственно от новоизбранного Папы или его преемников – относительно всего, что прямо или косвенно относится к голосованиям и подсчётам при избрании Святейшего Отца», – гласит обязательство, которое каждый присягавший лично произнёс и подписал.

Присяга обязывает соблюдать строжайшую конфиденциальность происходящего в Ватикане во время конклава, особенно всего, что связано с избранием нового Папы. Нарушение этих норм, включая использование аудио- или видеозаписывающих устройств, карается автоматическим отлучением от Церкви (latae sententiae – по заранее вынесенному судебному решению), снятие которого находится в исключительной компетенции Апостольского Престола.

Помимо секретаря Коллегии кардиналов и главы Отдела Папских богослужений архиепископа Равелли, на церемонии присутствовали: семеро Папских церемониймейстеров; помощник-священнослужитель, выбранный кардиналом, председательствующим на конклаве (Паролином); два монаха-августианца, отвечающих за Папскую ризницу; монахи-исповедники, владеющие разными языками; врачи и медперсонал; лифтёры Апостольского дворца; персонал, отвечающий за столовую и уборку; сотрудники Цветочной и технических служб; водители транспорта по маршруту Дом Св. Марфы – Апостольский дворец; полковник и майор Папской швейцарской гвардии, отвечающие за наблюдение возле Сикстинской капеллы; глава Службы безопасности и гражданской обороны Государства Града Ватикан с некоторыми своими сотрудниками.

Перед принесением присяги все были подробно проинструктированы о её значении. Церемонию возглавил кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Священной Римской Церкви. В качестве свидетелей присутствовали два апостольских протонотария.