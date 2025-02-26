Состояние здоровья Святейшего Отца остается серьезным, но стабильным

В настоящее время у Епископа Рима не наблюдается острых респираторных заболеваний, а его гемодинамические показатели остаются стабильными.

Пресс-служба Апостольского Престола опубликовала очередную обновленную информацию о состоянии здоровья Папы Франциска 25 февраля 2025 года в 19:20 по римскому времени, сообщив, что его клиническое состояние остается тяжелым, но стабильным. У понтифика не наблюдается острых респираторных эпизодов, а его гемодинамические показатели продолжают оставаться стабильными.

«Прогноз остается осторожным», — отмечается в отчете. В рамках планового наблюдения за двусторонней пневмонией пациенту была проведена компьютерная томография.

Несмотря на серьезность состояния, утром вторника Папа смог возобновить свою трудовую деятельность после принятия Святого Причастия.

Медицинский персонал клиники «Джемелли» продолжает внимательно следить за здоровьем Святейшего Отца, проводя необходимые анализы и процедуры для обеспечения наилучшего лечения.

Верующие по всему миру не перестают молиться о выздоровлении Папы Франциска, который, несмотря на проблемы со здоровьем, стремится исполнять свое служение Церкви и всему человечеству.



По материалам Vatican News