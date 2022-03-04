Состоялась встреча Патриарха Кирилла с Апостольским нунцием в России

3 марта 2022 года в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.

Со стороны Русской Православной Церкви во встрече приняли участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков), сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям И.А. Николаев.

Архиепископа Джованни Д’Аниелло сопровождал сотрудник Апостольской нунциатуры священник Игорь Чабанов.

Обратившись к гостю со словами приветствия, Патриарх Кирилл отметил, что Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь играют важную роль в мировом христианстве и сложившиеся добрые отношения между ними открывают перспективы сотрудничества по очень многим направлениям.

Его Святейшество также констатировал: Папа Римский Франциск «вносит важный вклад в созидание мира и справедливости среди людей». «Я сохраняю очень добрую память о нашей личной встрече, которая, несомненно, открыла новую страницу в истории наших отношений. Мы в Русской Православной Церкви очень ценим, что такая новая страница открылась», – констатировал Патриарх Кирилл.

Он указал на то, что умеренная и мудрая позиция Святейшего Престола по многим международным вопросам соответствует и позиции Русской Православной Церкви. «Очень важно, чтобы христианские Церкви, наши Церкви в том числе, не становились, вольно или невольно, иногда без всякой воли, участниками тех сложных, противоречивых и борющихся друг с другом тенденций, которые присутствуют сегодня в мировой повестке», – подчеркнул Патриарх Московский.

«Мы стараемся занимать миротворческую позицию, в том числе перед лицом существующих конфликтов, – сказал он. – Потому что Церковь не может быть участницей конфликта – она может быть только миротворческой силой».

Предстоятель Русской Православной Церкви констатировал, что у архиепископа Джованни Д’Аниелло есть опыт соприкосновения со сложными политическими ситуациями, так как он долгое время нес служение в Латинской Америке: «Это очень непростой континент. С одной стороны, это континент, большинство жителей которого принадлежат к Католической Церкви. Посещая страны Латинской Америки, я был свидетелем сильного, яркого религиозного чувства людей. Но, с другой стороны, на этом континенте тоже много противоречий: социальных, политических, экономических и прочих, и они осложняют жизнь людей».

«Когда возникла тема моей встречи с Папой Франциском, я задумался о том, в каком бы месте эта встреча должна была произойти, – продолжил Его Святейшество. – Мне тогда подумалось, что мы должны встретиться на той земле, где никогда у православных не было конфликтов с католиками. На континенте, который борется со многими проблемами, с несправедливостью, нуждается в духовной поддержке и, одновременно, никогда не был омрачен межрелигиозными конфликтами, связанными с темой Востока и Запада».

Со своей стороны Апостольский нунций в России сердечно поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за возможность встретиться и побеседовать.

Архиепископ Джованни Д’Аниелло передал Предстоятелю Русской Православной Церкви приветствие Папы Римского Франциска, отметив, что Понтифик неизменно с глубоким чувством вспоминает встречу с Патриархом Кириллом «и особенно ту сердечную атмосферу, в которой эта встреча проходила».

Он также упомянул о том, что когда отправлялся в Россию после многих лет служения в качестве Апостольского нунция в Бразилии, архиепископ Сан-Паулу кардинал Одилиу Педру Шерер и архиепископ Рио-де-Жанейро кардинал Орани Жуан Темпеста просили его передать самые сердечные приветствия Предстоятелю Русской Православной Церкви.

По словам архиепископа Джованни Д’Аниелло, пребывание на посту Апостольского нунция в Российской Федерации стало для него возможностью «познакомиться с совершенно новым миром, в частности, со служением Русской Православной Церкви». «Это ценная возможность, в том числе для развития нашего сотрудничества», – сказал он.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС