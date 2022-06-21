Состоялась первая встреча митрополита Волоколамского Антония с сотрудниками ОВЦС

Встреча новоназначенного председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с сотрудниками ОВЦС состоялась 17 июня 2022 года в Большом зале Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Новоназначенный глава ОВЦС поделился воспоминаниями о том, как впервые пришел в это синодальное учреждение в 2007 году и получил первое в своей жизни серьезное церковное послушание – начал трудиться в качестве стажера в Службе коммуникации.

«Спустя короткое время мне была оказана честь стать личным секретарем председателя Отдела, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, – сказал далее митрополит Антоний. – Это событие (оглядываясь назад, могу с полной уверенностью об этом сказать) предопределило всю мою жизнь, мое служение Церкви Христовой», — сказал митрополит.

Говоря о предстоящих трудах на посту главы Отдела внешних церковных связей, митрополит Антоний отметил, что цели и задачи, которые стоят перед ОВЦС, не менялись с момента основания этого синодального учреждения: «Все, чем Отдел занимался – укрепление связей между Поместными Церквами, налаживание взаимополезного диалога с другими христианскими конфессиями и представителями иных религий, взаимодействие с представителями власти и общественных организаций (как в нашей стране, так и в других странах, где представлена Русская Православная Церковь), помощь нашим соотечественникам, которые сегодня рассеяны по всему лицу земли, – все это, конечно, будет по-прежнему находиться в нашей повестке».

Вместе с тем, сегодня Церковь совершает свое служение в непростых обстоятельствах, которые существенно повлияли на деятельность ОВЦС, продолжил свою мысль глава отдела.

«Особенно тревожной сегодня является ситуация в сфере межправославных отношений. Церковное единство находится под серьезной угрозой, нам пытаются навязать новый порядок бытия Церкви, сломав прежний, по которому Церковь жила на протяжении столетий, пытаются навязать чуждую Православию экклезиологию <…> Мы сегодня живем в очень непростых геополитических условиях, которые, может быть, и не затрагивают нас напрямую, но, поскольку Церковь является неотъемлемой частью общества, конечно, они так или иначе касаются нас», – подчеркнул митрополит Антоний.

Несмотря на все сложности, митрополит Антоний призвал сотрудников ОВЦС с оптимизмом смотреть в будущее: «Мы знаем, что Господь создал Церковь и врата ада не одолеют ее (Мф. 16.18). Церковь за тысячелетия своей истории накопила колоссальный опыт и всегда справлялась с угрозами, которые происходили как извне, так и изнутри ее самой».

«Отдел внешних церковных связей находится на острие этой борьбы и отстаивает интересы Русской Православной Церкви, канонический порядок, а потому залогом успешного разрешения имеющихся трудностей являетесь в том числе все вы, дорогие отцы, братья и сестры», – сказал далее глава ОВЦС, отметив важность профессионализма сотрудников ОВЦС, их преданности своему служению.

«Я отдаю себе отчет в том, какое непростое послушание поручили мне Святейший Патриарх и члены Священного Синода. В предстоящих трудах – столько, сколько благословит мне Господь, – я рассчитываю на помощь Божию и на вашу помощь, – обратился к сотрудникам митрополит Антоний. – Многие из вас работают здесь долгие годы и накопили уникальный, бесценный опыт, который я хочу впитывать как губка, особенно в первое время своего пребывания в должности. Я буду нуждаться в ваших советах. Со своей стороны, конечно, буду прилагать все усилия для того, чтобы побыстрее войти в курс дел, чтобы мое пребывание в этой должности было полезно для Церкви Христовой и оправдало бы ожидания, которые на меня возложило священноначалие».

В завершение своей речи новоназначенный председатель ОВЦС пожелал своим сотрудникам помощи Божией в трудах, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на Службу коммуникации ОВЦС.