Сообщение от 23 февраля: Святейший Отец отдохнул и провел спокойную ночь в больнице

В воскресенье утром пресс-служба Апостольского Престола сообщила через официальный канал Telegram, что Святейший Отец провел мирную ночь в больнице.

«Ночь прошла мирно. «Папа Римский отдохнул», — говорится в коротком сообщении, опубликованном 23 февраля 2025 года в 8:22 утра по центральноевропейскому времени.

Вечером 22 февраля стало известно, что здоровье Святейшего Отца ухудшилось: у него проявились признаки астматического криза и анемии, что потребовало кислородной терапии и переливания крови. Однако понтифик оставался в сознании и провел день в кресле.