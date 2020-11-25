Соглашение между Китаем и Ватиканом продолжает приносить плоды: хиротонисан еще один епископ

В рамках Временного соглашения о назначении епископов в КНР был хиротонисан еще один иерарх: Фома Чэн Тяньхао, который будет управлять епархией Циндао.

Это уже третий епископ с момента подписания Временного соглашения, то есть с сентября 2018 года, который назначен в общении с Преемником святого Петра. Как сообщил директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни, «в будущем планируются и другие хиротонии, поскольку в настоящее время идет несколько процессов назначения епископов».

Временное соглашение между Ватиканом и Китайской Народной Республикой не касается ни дипломатических отношений, ни статуса Католической Церкви в Китае, равно как и взаимоотношений между духовенством и властями страны: оно относится исключительно к процессу назначения епископов, что является существенным вопросом для жизни Церкви и для единства китайских пастырей с Епископом Рима и с другими епископами во всем мире. Это соглашение преследует сугубо пастырскую цель: позволить верным католикам Китая пребывать в полном общении с Преемником Петра и в то же время получить признание со стороны властей КНР.



Источник: Vatican News