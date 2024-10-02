Минздрав пустит к пациентам больниц священников только «централизованных религиозных организаций»

Минздрав пустит к пациентам больниц священников только «централизованных религиозных организаций»

Октябрь 02, 2024

Минздрав по просьбе Русской Православной Церкви разработал правила посещения больниц священнослужителями. Согласно новым правилам, больница должна допустить духовных лиц в палаты интенсивной терапии и реанимации, однако инфекционные отделения для них все равно останутся закрыты. Пройти к верующим смогут только «централизованных религиозных организаций» — впрочем, по мнению религиоведа, это условие будет препятствием лишь для «маргинальных объединений». Подробнее о ситуации — в материале газеты «Коммерсантъ».

Минздрав РФ опубликовал для общественного обсуждения проект «общих требований к организации посещения пациента священнослужителями». «Поправка инициирована Церковью, поскольку в настоящее время фактически отсутствует соответствующий правовой акт»,— рассказала “Ъ” руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). Она выразила надежду, что «с принятием закона будут исключены случаи воспрепятствования доступу священнослужителей к пациентам, которые встречались в период массового распространения новой коронавирусной инфекции».

Порядок допуска священнослужителей в стационары, а также право пациентов на отправление религиозных обрядов в медучреждениях с 2010-х годов закреплены в ст. 14 и 19 закона «Об основах охраны здоровья граждан». Однако пандемия продемонстрировала, что из-за отсутствия единых правил эти нормы не всегда работают. В марте 2022 года, в разгар эпидемии, Минздрав разработал «дорожную карту» допуска духовенства в — тогда в формате рекомендаций. В июле 2024 года Госдума изменила закон «Об основах охраны здоровья граждан» в части права пациента на посещение родственниками и законными представителями. С 1 марта 2025 года в этот перечень войдут и священнослужители. Для реализации этой поправки Минздрав и разработал проект правил.

Согласно документу, представителя духовенства могут пригласить в больницу пациент или его родственники, однако руководитель мед. организации должен выдать разрешение на визит.

Среди прочего, священники смогут посещать палаты интенсивной терапии и реанимации. Однако им все равно закрыт доступ в инфекционные отделения (именно там лечат от коронавируса); нельзя также приходить в больницы во время карантина. Еще в документе подчеркивается, что священнослужителям «запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи».

Медучреждениям рекомендуется назначить сотрудника, ответственного за организацию таких посещений. А также выделить помещение, обеспечивающее приватность общения пациента со священнослужителем. Кроме того, больница должна предоставить возможность совершения религиозных обрядов и церемоний. Важная деталь: в правилах Минздрава речь идет о священнослужителях «централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру», поэтому при посещении больницы они должны будут предъявить соответствующие документы.

«Священнослужители, не относящиеся к традиционным конфессиям, а также лица, чей священнический сан не подтвержден, не будут допускаться к пациентам в целях совершения религиозных обрядов»,— подчеркнула игуменья Ксения (Чернега). Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин указывает: свои централизованные организации имеют не только православные и мусульмане, но также иудеи, буддисты, протестанты, старообрядцы и другие верующие. «Закон поставит заслон на пути священников, которые относятся к непризнанным РПЦ христианским юрисдикциям»,— предполагает господин Лункин. Также, по его словам, в больницы не смогут попасть «православные сектанты» и отдельные незарегистрированные объединения верующих — от староверов и баптистов до буддистов и мусульман. «Хотя, конечно, это все маргинальные группы — почти все верующие уже находятся в тех или иных »,— уточнил религиовед.

Иеромонах Феодорит Сеньчуков, практикующий анестезиолог-реаниматолог, считает, что в документе слишком много ограничений. По его мнению, разрешение руководителя мед. организации на посещение священника является излишним условием: «Должно быть достаточно лишь воли пациента или его родственников, если самому больному принять решение не позволяет состояние». Также священнослужителю кажется неправильным запрет на проход в инфекционные отделения: «Изолированные от мира люди особенно нуждаются в поддержке. Я сам посещал пациентов ковидных отделений — и я уверен, что этот запрет ограничивает людей в праве исполнять свои религиозные потребности». Наконец, у него есть вопросы к правилу обязательного членства в централизованной религиозной организации: «Я православный священник, у меня есть документ. Но существует масса альтернативных юрисдикций. Да, мы считаем их раскольниками, еретиками, не верим в их таинства, но, в конце концов, у них есть свои приверженцы. Нехорошо лишать человека возможности встретиться со своим духовником».

«Наша организация входит в число централизованных, и до сих пор у нас не было проблем с доступом священнослужителей в больницы,— рассказал “Ъ” предстоятель Апостольской православной церкви отец Григорий Михнов-Вайтенко (внесен в реестр иноагентов).— Но я понимаю, откуда взялась необходимость регламентировать этот процесс: случается, что бывшие священнослужители каких-то организаций приходят в медучреждения. Риска мошенничества никто опять же не отменял. Так что в теории инициатива правильная, но посмотрим, как она будет выполняться на практике».


Читать материал полностью — на сайте «Коммерсантъ»

(Фото: диакон Андрей Радкевич / Pravoslavie.ru)

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