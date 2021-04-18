Проповедь Владыки Иосифа Верта на воскресной Мессе 18 апреля 2021 года (ВИДЕО)

Прошло 30 лет с того памятного для всех российских католиков дня, когда Папа Римский Иоанн Павел II подписал буллу о создании Апостольских администратур для католиков латинского обряда Европейской и Азиатской частей России с центрами в Москве и в Новосибирске.

В воскресенье, 18 апреля 2021 года, верующие Новосибирска собрались в главном храме обширной Преображенской епархии, чтобы в молитве поблагодарить Всемогущего Бога за эти дарованные годы свободы вероисповедания.

Во время Торжественной Мессы с архипастырским словом проповеди к верным обратился Преосвященный епископ Иосиф Верт, подчеркнув духовную и историческую важность ныне широко отмечаемого юбилея: