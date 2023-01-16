Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Рядового времени, 15 января 2023 г., площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus во второе рядовое воскресенье, Святейший Отец размышлял над евангельским чтением дня, в котором приводится свидетельство Иоанна Предтечи об Иисусе: «За мною идёт Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня». Передает русская служба Vatican News.

Эти слова отражают дух служения Иоанна, отметил Папа: Предтеча был послан подготовить путь для Мессии; он сделал это не щадя себя и теперь готов отойти в сторону. С человеческой точки зрения можно подумать, что ему полагается какая-то награда, видное место в публичной жизни Иисуса. Но нет. Выполнив миссию, Иоанн понимает, что теперь ему надлежит отойти в сторону и предоставить место Иисусу:

«Иоанн видел, как Святой Дух сошел на Иисуса (см. ст. 33-34), он указывал на Него как на Агнца Божьего, берущего на Себя грех мира, а теперь он в свою очередь смиренно слушает. Из пророка он становится учеником. Он проповедовал народу, собирал учеников, долгое время обучал их, но никого не привязывал к Себе. Это трудно, однако это знак истинного наставника: не привязывать людей к себе. Иоанн так поступает и посылает своих учеников следовать за Иисусом. Он не заинтересован в том, чтобы иметь последователей, завоевать престиж и успех, но дает свидетельство, а затем отступает на шаг назад, чтобы многие смогли обрести радость встречи с Иисусом. Можно сказать: он открывает дверь и уходит».

Духом служения и способностью отойти в сторону Иоанн Креститель учит христиан свободе от привязанностей, продолжил Папа. «Легко привязаться к роли и должности, к желанию быть оцененным, признанным и вознагражденным. Это и естественно, но не хорошо, ибо служение предполагает бескорыстие, заботу о других без выгоды для себя, без скрытых целей, не ожидая ничего взамен, – подчеркнул Святейший Отец. – Нам также стоит, подобно Иоанну, развивать в себе добродетель ухода в сторону в нужный момент, свидетельствуя, что точкой отсчета в нашей жизни является Иисус».

Святейший Отец отметил, что такая добродетель важна в миссии священника: он никогда не должен выделяться или извлекать выгоду из своего служения, но незаметно и ответственно сопровождать других на пути к Иисусу. Такая добродетель важна и для родителей: вырастив детей ценой немалых усилий и жертв, они должны дать им свободу идти своим путем по жизни, ничего не навязывая. Это относится ко всем сферам жизни, включая дружбу и общественные отношения, отметил Папа.

Давайте спросим себя: умеем ли мы уступать место другим? Умеем ли мы слушать, признавать чужую свободу, не требуя признания за то, что мы для них делаем? Умеем ли мы радоваться, когда люди выбирают собственный путь и следуют своему призванию, даже если это означает, что нам придется их отпустить? Умеем ли мы искренне радоваться их достижениям? «Именно это означает дать расти другим», – пояснил Папа и в конце обращения вознёс молитву:

«Мария, Раба Господня, да поможет нам быть свободными от привязанностей, чтобы освободить место для Господа и предоставить место другим».