Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 6-е воскресенье Рядового времени, 12 февраля 2023 года, площадь Святого Петра

В полдень 12 февраля перед молитвой Angelus Папа Франциск напомнил, что истинная любовь – любовь Бога к нам – не знает меры, ибо Господь не может иначе. Передает русская служба Vatican News.

В VI воскресенье рядового времени Святейший Отец размышлял над Евангелием дня (Мф 5,17-37) и вначале процитировал слова Иисуса: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить».

«Что же означает ‘исполнить’? Господь начинает с объяснения того, что не является исполнением. Писание говорит ‘не убий’, но для Иисуса этого недостаточно, если человек потом ранит своих братьев словом; Писание говорит ‘не прелюбодействуй’, но этого недостаточно, если любовь человека омрачена двуличием и ложью; Писание говорит ‘не клянись ложно’, но торжественной клятвы недостаточно, если человек потом поступает лицемерно (см. Мф 5,21-37). Это не исполнение».

В качестве конкретного примера, продолжил Папа, Иисус уделяет особое внимание «обряду жертвоприношения». Принося жертву Богу, человек отвечал на безвозмездность Господних даров; это был важный обряд, настолько, что его запрещалось прерывать, за исключением серьезных причин. Но Иисус утверждает, что мы должны прервать его, если брат имеет что-то против нас: нужно сначала примириться (ср. ст. 23-24), и только тогда обряд будет исполнен.

«Послание ясно: Бог возлюбил нас первым, бескорыстно, делая первый шаг навстречу нам, не ожидая, чтобы мы заслужили это; и поэтому мы не можем прославлять Его любовь, не сделав в свою очередь первый шаг к примирению с теми, кто причинил нам боль. Именно так происходит исполнение в глазах Бога».

«Другими словами, – подчеркнул Папа, – Господь дает нам понять, что религиозные правила полезны, они хороши, но это только начало: чтобы их исполнить, необходимо выйти за рамки буквы и постичь их смысл». «Заповеди, которые дал нам Бог, не должны быть заперты в удушающих тисках формального соблюдения, иначе мы останемся во внешней и отстраненной религиозности, рабами ‘бога-господина’, а не чадами Бога Отца», – отметил Епископ Рима.

Эта проблема существовала не только во времена Нового Завета, но и сегодня, продолжил Святейший Отец:

«Иногда, например, мы слышим (от кающегося на исповеди): ‘Отче, я не убивал, не крал, никому не причинил вреда…’, как бы говоря: ‘Мне не в чем себя упрекнуть’».

Папа отметил, что это – формальное соблюдение заповедей, и оно «довольствуется необходимым минимумом, в то время как Иисус приглашает нас стремиться к максимально возможному». «Бог не рассуждает с помощью расчетов и таблиц; Он любит нас как возлюбленный: не по минимуму, а по максимуму! Он нам никогда не скажет: ‘Я люблю тебя только до определенной степени’».

Истинная любовь не знает меры и никогда не считает, что сделала достаточно; Божья любовь всегда идет дальше, она не может быть слабее, продолжил Папа: «Господь показал нам это, отдав Свою жизнь на Кресте и простив Своих убийц (см. Лк 23,34). Он доверил нам заповедь, которой дорожит больше всего: чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас (см. Ин 15,12). Это и есть любовь, которая ведет к исполнению Закона, веры, жизни!».

Завершая размышление, Святейший Отец призвал верующих задаться вопросом: «Какова наша вера? Она расчетлива, формальна или же это история любви с Богом? Довольствуемся ли мы тем, что не делаем ничего плохого, ‘сохраняя лицо’, или же стараемся расти в любви к Богу и к другим? Соизмеряем ли мы себя время от времени с великой заповедью Иисуса, спрашиваем ли себя о любви к ближнему? Возможно, мы строго судим других и забываем быть милостивыми, как милостив к нам Бог».

«Мария, в совершенстве соблюдавшая Слово Божье, да поможет нам исполнить нашу веру и любовь», – заключил Преемник Петра.