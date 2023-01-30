Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Рядового времени, 29 января 2023 года, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 29 января Папа Франциск размышлял над первой евангельской Заповедью блаженства: «Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5,1-12). Передает русская служба Vatican News.

«Нищие духом, – отметил Святейший Отец, – это те, кто осознают, что не могут полагаться лишь на себя. Они живут как ‘нищие перед Богом’. Они чувствуют нужду в Нем и признают благо, исходящее от Него, как дар, как милость». Папа отметил, что нищие духом также «дорожат тем, что получают», и поэтому знают, что «ни один дар не должен пропадать зря».

Епископ Рима напомнил, что Иисус Сам показывает важность нерасточительства, например, когда просит – после умножения хлебов и рыб – собрать остатки пищи, чтобы ничего не пропало. «Отказ от расточительства позволяет нам ценить себя, людей и вещи. Однако, к сожалению, этим принципом часто пренебрегают, особенно в более благополучных обществах, где преобладает культура отбросов», – сказал Папа, предложив отказаться от привычки гоняться за лучшим, выбрасывая хорошее.

В первую очередь Святейший Отец призвал «не растрачивать дар, которым мы сами являемся». Каждый человек ценен независимо от того, какими дарами он обладает, поскольку «каждый богат не только талантами, но и достоинством».

«Иисус напоминает, что мы блаженны не тем, что имеем, а тем, кто мы есть. Когда же человек катится по наклонной плоскости, он растрачивает себя впустую. Давайте, с Божьей помощью, бороться с искушением считать себя неполноценными, неправильными, жалеть себя».

Далее Папа призвал «не растрачивать дары, которые у нас есть»: более трети мирового производства продовольствия пропадает зря, выбрасывается в мусор, в то время как многие люди умирают от голода.

«О благах творения следует заботиться и делиться ими так, чтобы никто не испытывал недостатка в необходимом. Вместо того, чтобы растрачивать имеющееся, давайте распространять экологию справедливости и милосердия!»

Третий вызов, предложенный Папой Франциском, – не «сортировать» людей. Культура «отбросов» использует людей до тех пор, пока они полезны, после чего человек становится лишь помехой для общества. Больше всего от такого эгоистичного мышления страдают «нерожденные дети, старики, нуждающиеся и обездоленные».

«Людей никогда нельзя отвергать, никогда! Каждый человек – это священный и уникальный дар, независимо от своего возраста или состояния. Давайте всегда уважать и защищать жизнь!»

Епископ Рима завершил размышление рядом вопросов, которыми каждый может задаться и оценить свою близость к «нищете духа»:

«Есть ли место Богу в нашей жизни? Верим ли мы, что Он – наше благо, истинное и великое богатство? Верим ли, что Он любит нас, или же мы отчаиваемся и пускаемся во все тяжкие, забывая, что мы – дар? И еще – стараемся ли мы не тратить ничего попусту? Ответственно ли относимся к вещам и благам? Готовы ли мы делиться с другими? Наконец, считаем ли мы слабых людей драгоценными дарами, о которых Бог просит нас позаботиться? Помним ли мы о бедных, о тех, кто лишен самого необходимого?»