Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Адвента, 17 декабря 2023 года, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus в III воскресенье Адвента, Папа Франциск размышлял о миссии Иоанна Крестителя – пророка, посланного Богом, чтобы «свидетельствовать о Свете» (Ин 1,6-8,19-28). Передает русская служба Vatican News.

Свидетельство Иоанна проявляется в прямоте языка, честности поведения, аскетизме жизни, отметил Епископ Рима. Такие люди, как Иоанн, честные, свободные и мужественные, побуждают нас сделать что-то важное в жизни и стать примером добродетели для других. Господь посылает таких людей в каждую эпоху, подчеркнул Папа, призвав научиться распознавать их и следовать их примеру.

Иоанн светел, поскольку свидетельствует о Свете. Предтеча ясно говорит толпе, стекающейся послушать его, что этот Свет – не он, что он не Мессия (см. ст. 19-20). Свет – это Иисус, Агнец Божий, «Бог спасающий». Только Иисус искупает, освобождает, исцеляет и просвещает. Вот почему Иоанн – всего лишь «глас», ведущий братьев к Слову; он служит, не ища почестей и известности: он – светильник, а свет – Христос (ср. ст. 26-27; Ин 5, 35).

Пример Иоанна Крестителя учит: нельзя спастись в одиночку, и только в Боге человек обретает свет жизни, сказал далее Святейший Отец. Каждый из нас своим служением, постоянством, смирением, свидетельством жизни – всегда с Божьей благодатью – может быть светильником, который светит и помогает другим найти путь к встрече с Иисусом.

Подводя итог размышлению, Епископ Рима призвал верующих задаться вопросом: как быть свидетелями света, свидетелями Христа там, где мы живем и трудимся, и не когда-нибудь в далеком будущем, а уже сейчас, в это Рождество?

«Пресвятая Дева Мария, зерцало святости, помоги нам быть людьми, отражающими свет Иисуса, грядущего в мир».

После чтения богородичной молитвы Папа Франциск приветствовал детей из ораториев и школ Рима, которые принесли фигурки Младенца Иисуса для благословения. Святейший Отец сказал:

«Благословляя фигурки Богомладенца, я прошу вас молиться перед рождественскими яслями о детях, которым предстоит пережить трудное Рождество там, где идет война, в лагерях беженцев, в горестях и страданиях. Спасибо вам за это, и счастливого Рождества всем вам и вашим семьям!».