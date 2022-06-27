Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 13-е воскресенье Рядового времени, 26 июня 2022 г., площадь Святого Петра

«Огонь», который Иисус пришел низвести на землю, — это милосердная любовь Отца, а не месть за отвержение, отметил Папа в своем размышлении перед молитвой Angelus в воскресенье 26 июня. Передает русская служба Vatican News.

Евангелие литургии этого дня представляет решающий момент во всей истории спасения: «Когда приближались дни взятия Иисуса от мира, Он восхотел идти в Иерусалим» (Лк 9, 51). «Так начинается «великое путешествие» в святой город, которое требует особого решения, потому что оно последнее», – отметил Папа: Иисус принял твердое решение полностью отдать Себя миссии и отправиться в Иерусалим, зная, что там Его ждет отвержение и смерть. Уже в этом Он подает пример апостолам, которые все еще мыслят категориями триумфализма. Такое же решение – следовать за Иисусом до конца – должны принять и мы, если действительно желаем быть Его учениками, серьезными и решительными, а не легкомысленными и витающими в облаках, подчеркнул Святейший Отец.

Продолжая толкование, Папа напомнил, что одно из селений самарян, лежавшее на пути Иисуса, не приняло Его, как раз потому, что Он «имел вид путешествующего в Иерусалим», враждебный им город. Иаков и Иоанн в гневе предлагают Иисусу наказать этих людей, низведя огонь с неба. Иисус не только не идет на это, но и упрекает двух братьев в том, что они хотят вовлечь Его в свою жажду мести. Иисус поясняет им, что «огонь», который Он пришел низвести на землю, – это милосердная любовь Отца, и чтобы этот огонь возрастал, нужно терпение и постоянство, нужен дух покаяния.

«Иаков и Иоанн поддались гневу. С нами происходит то же самое, когда, делая добро и, возможно, жертвуя чем-то ради этого, вместо благодарности мы натыкаемся на закрытую дверь. И тогда возникает гнев: мы даже пытаемся вовлечь самого Бога, угрожая небесными карами. Иисус же идет другим путем, – не путем гнева и сурового осуждения, а оставаясь спокойным, терпеливым, продолжая творить добро. Это не слабость, — чтобы так поступать, нужна большая внутренняя сила. Поддаваясь гневу в трудную минуту, мы идем на поводу у наших инстинктов. Гораздо труднее овладеть собой, поступив как Иисус, Который, как сказано в Евангелии, отправился «в другое селение» (ст. 56), пояснил Папа: «Это означает, что, если перед нами закрыли дверь, мы должны просто отойти от нее без упреков и делать добро в другом месте. Так Иисус помогает нам быть спокойными людьми, довольствующимися сделанным добром и не ищущими одобрения людей».

Мы думаем, что наше рвение делать добро исходит из чувства справедливости в праведном деле, но на самом деле это часто не более чем гордыня в сочетании со слабостью, раздражительностью и нетерпением, сказал Святейший Отец, завершая размышление: «Так давайте же попросим у Иисуса силы быть похожими на Него, чтобы следовать за Ним с твердой решительностью на этом пути служения. Чтобы не быть мстительными и нетерпимыми, когда возникают трудности, когда мы жертвуем чем-то ради добра, а другие нас не понимают».