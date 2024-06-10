Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 9 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus 9 июня, Святейший Отец размышлял о безмерной и безусловной свободе, присущей любви и служению Иисуса. Передает русская служба Vatican News.

Комментируя евангельский отрывок из литургии десятого рядового воскресенья, Папа напомнил: св. Марк рассказывает, что в начале публичного служения Иисус столкнулся с двойной реакцией, – со стороны родственников, считавших, что Он «вышел из себя», и со стороны религиозных иерархов, обвинявших Его в делах злого духа.

Но Господь проповедовал и исцелял больных силой Святого Духа, подчеркнул Епископ Рима: именно Святой Дух сделал Его «Божественно свободным», то есть способным безгранично любить и служить, не ставя условий. Иисус свободен прежде всего по отношению к богатствам, поэтому Он оставил размеренную и устоявшуюся жизнь в Назарете, чтобы принять жизнь в бедности и неопределенности; Он исцелял больных и тех, кто приходил к Нему за помощью, никогда не прося ничего взамен.

Епископ Рима отметил, что Иисус свободен по отношению к власти: «Призывая следовать за Собой, Он никогда никого не принуждает к этому. Он никогда не ищет поддержки сильных мира сего, напротив, Он всегда на стороне малых и слабых и наставляет учеников поступать так же».

Наконец, Иисус свободен от поиска славы и признания. Именно поэтому Он никогда не отступает от истины, даже ценой того, что Его могут не понять, что все могут отвернуться от Него и Он может окончить жизнь страданиями на Кресте. Невзирая на все это Христос не позволяет никому и ничему запугать Себя или подкупить.

Это важно и для нас, подчеркнул Папа Франциск. Поддаваясь жажде удовольствий, власти, денег или одобрения, мы становимся их рабами.

«Если же мы позволяем бескорыстной Божьей любви наполнить нас и открыть наши сердца, если мы делимся ею с другими всем своим существом, без страха, расчета или обусловленности, то мы укрепляемся в свободе и распространяем вокруг себя ее благоухание».

Подводя итого сказанному, Епископ Рима предложил каждому задаться вопросом: являемся ли мы действительно свободными людьми или находимся в плену мифов о деньгах, власти и успехе, жертвуя спокойствием, своим миром и миром других? Привносим ли мы свежий воздух свободы, искренности и спонтанности в наши дома и на рабочие места?

«Да сподобит нас Пресвятая Богородица жить и любить, как научил нас Иисус, – в свободе детей Божьих», – воззвал Святейший Отец.