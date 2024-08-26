Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 25 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 25 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Август 26, 2024

Перед чтением молитвы в воскресенье 25 августа Папа размышлял над словами апостола Петра, который говорит Иисусу: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6, 68). Это прекрасное свидетельство о дружбе и доверии, которое связывает его с Христом, как и других учеников, отметил Святейший Отец. Передает русская служба Vatican News.

Петр произносит эти слова в критический момент, после слов Иисуса о том, что Он – «хлеб, сшедший с небес» (ср. Ин 6, 41), напомнил . Тогда многие, даже ученики, не сумев понять Господа, оставили Его. Но не Двенадцать: они остались, потому что в Нем они нашли «глаголы вечной жизни».

Апостолы не всегда понимают, что говорит и делает Учитель; иногда им трудно принять парадоксы Его любви (ср. Мф 5,38-48), Его требование быть бесконечно милосердными (ср. Мф 18,21-22), радикальный характер Его самоотдачи всем людям. Они не понимают, но остаются верными Ему.

Среди множества учителей того времени Петр и другие апостолы только в Иисусе нашли ответ на жажду жизни, радости, любви, которая одушевляла их, подчеркнул Папа. Только благодаря Христу они ощутили полноту жизни, которую искали. Поэтому они не уходят: более того, все, кроме одного, даже несмотря на многочисленные падения, останутся с Ним до конца (ср. Ин 17,12).

Это касается и нас, продолжил Папа Франциск: нам тоже нелегко следовать за Господом, понимать Его образ действий, придерживаться Его критериев и подражать Ему. Однако чем ближе мы к Нему – чем больше мы придерживаемся Его Евангелия, получаем Его благодать в Таинствах, пребываем с Ним в молитве, подражаем Ему в смирении и милосердии, – тем больше мы ощущаем, как прекрасно, что Он – наш Друг, и понимаем, что только Он обладает «глаголами вечной жизни».

Давайте спросим себя, призвал Папа, подводя итог размышлению: насколько сильно мы ощущаем присутствие Иисуса в нашей жизни? Насколько для нас важны и ценны Его слова? Можем ли мы сказать, что они также являются для нас «глаголами вечной жизни»?

Пресвятая Дева Мария, целиком принявшая Иисуса, Слово Божье, да поможет нам внимать Ему и никогда не покидать Его, воззвал в конце обращения к паломникам Папа Франциск.

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