Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 25 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 25 августа Папа размышлял над словами апостола Петра, который говорит Иисусу: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6, 68). Это прекрасное свидетельство о дружбе и доверии, которое связывает его с Христом, как и других учеников, отметил Святейший Отец. Передает русская служба Vatican News.

Петр произносит эти слова в критический момент, после слов Иисуса о том, что Он – «хлеб, сшедший с небес» (ср. Ин 6, 41), напомнил Папа Франциск. Тогда многие, даже ученики, не сумев понять Господа, оставили Его. Но не Двенадцать: они остались, потому что в Нем они нашли «глаголы вечной жизни».

Апостолы не всегда понимают, что говорит и делает Учитель; иногда им трудно принять парадоксы Его любви (ср. Мф 5,38-48), Его требование быть бесконечно милосердными (ср. Мф 18,21-22), радикальный характер Его самоотдачи всем людям. Они не понимают, но остаются верными Ему.

Среди множества учителей того времени Петр и другие апостолы только в Иисусе нашли ответ на жажду жизни, радости, любви, которая одушевляла их, подчеркнул Папа. Только благодаря Христу они ощутили полноту жизни, которую искали. Поэтому они не уходят: более того, все, кроме одного, даже несмотря на многочисленные падения, останутся с Ним до конца (ср. Ин 17,12).

Это касается и нас, продолжил Папа Франциск: нам тоже нелегко следовать за Господом, понимать Его образ действий, придерживаться Его критериев и подражать Ему. Однако чем ближе мы к Нему – чем больше мы придерживаемся Его Евангелия, получаем Его благодать в Таинствах, пребываем с Ним в молитве, подражаем Ему в смирении и милосердии, – тем больше мы ощущаем, как прекрасно, что Он – наш Друг, и понимаем, что только Он обладает «глаголами вечной жизни».

Давайте спросим себя, призвал Папа, подводя итог размышлению: насколько сильно мы ощущаем присутствие Иисуса в нашей жизни? Насколько для нас важны и ценны Его слова? Можем ли мы сказать, что они также являются для нас «глаголами вечной жизни»?

Пресвятая Дева Мария, целиком принявшая Иисуса, Слово Божье, да поможет нам внимать Ему и никогда не покидать Его, воззвал в конце обращения к паломникам Папа Франциск.